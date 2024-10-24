Відповідь на теракт у Туреччині: авіація влаштувала масове бомбардування об'єктів курдської РПК (відео)

Турецькі літаки бомбили сирійські міста Кобані та Ель-Камишли, іракський Сінджар та інші

Турецька авіація вночі з 23 на 24 жовтня завдала ударів по позиціях Робочої партії Курдистану (РПК) в північній Сирії та північному Іраку. Уряд Туреччини звинуватив РПК в організації смертоносного нападу на будівлю аерокосмічної корпорації Turkish Aerospace Industries (TUSAŞ) в Анкарі вдень 23 жовтня.

Про це повідомило Міністерство національної оборони Туреччини. Зазначається, що операція турецьких військово-повітряних сил – це відповідь на напад бойовиків РПК на корпорацію.

"З метою припинення терористичних нападів на наш народ і сили безпеки шляхом нейтралізації РПК та інших терористичних елементів, а також для забезпечення безпеки наших кордонів; відповідно до нашого права на самооборону, що випливає зі статті 51 Статуту Організації обʼєднаних націй, 23 жовтня були здійснені повітряні удари по терористичних цілях на півночі Іраку та півночі Сирії, і загалом 32 терористичні цілі були успішно знищені", – сказано у заяві міністерства.

Тим часом курдські ЗМІ повідомили, що турецькі літаки бомбили сирійські міста Кобані та Ель-Камишли (фактичну столицю самопроголошеного Сирійського Курдистану), іракське місто Сінджар та деякі інші контрольовані курдами населені пункти. Окрім літаків, використовувалася артилерія та безпілотники. Серед мирного населення, попри заяви турецьких військових, є численні жертви.

Озброєні бойовики напали на штаб-квартиру аерокосмічної компанії TUSAŞ вдень 23 жовтня. Внаслідок теракту загинуло семеро осіб – співробітник відділу контролю якості, інженер-механік, співробітник служби безпеки, неназваний співробітник компанії та водій таксі, а також двоє з трьох нападників. Щонайменше 22 особи отримали поранення.

Компанія Tusaş входить до сотні світових лідерів авіабудування. Tusaş займається виробництвом безпілотників (у тому числі Anka), літаків, гелікоптерів та об’єктів космічної промисловості. Також відомо, що компанія займається модернізацією F-16.