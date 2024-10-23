В столице Турции на заводе, где модернизируют F-16, прогремел взрыв, есть погибшие (видео)

По данным местных СМИ, как минимум девять человек захвачены в заложники

В среду, 23 октября, на здание турецкой аэрокосмической и оборонной компании Tusaş совершена террористическая атака, в результате которой есть погибшие и раненные.

Инцидент произошел на окраине Анкары. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, которого цитирует Associated Press.

"К сожалению, в результате атаки есть и погибшие, и раненые", — сказал чиновник в эфире телеканала X.

К сожалению, он не предоставил дополнительных подробностей о террористической атаке, за которую пока никто не взял ответственность. Издание отмечает, что ранее подобные нападения в Турции совершали курдские боевики, группировка "Исламское государство" и левые экстремисты.

Частный телеканал NTV сообщил, что группа нападавших прибыла к входу в комплекс на такси во время смены сотрудников службы безопасности. По крайней мере один из нападавших взорвал бомбу, в то время как другим нападавшим удалось проникнуть в комплекс.

Ранее СМИ сообщали, что на территории комплекса прогремел взрыв, за которым последовала стрельба. На место происшествия были направлены силы безопасности, машины скорой помощи и пожарные.

По данным турецких СМИ, в общей сложности террористов было трое. Среди них, вероятно, одна женщина. Двух террористов удалось обезвредить, другой нападающий пока отстреливается.

Также местные СМИ сообщают, что как минимум девять человек захвачены в заложники.

Позже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о количестве раненных и погибших в результате теракта.

"Погибло четыре человека, ранено 14 человек", — заявил турецкий лидер.

Компания Tusaş входит в сотню мировых лидеров авиастроения. Tusaş занимается производством беспилотников (в том числе Anka), самолетов, вертолетов и объектов космической промышленности. Также известно, что компания занимается модернизацией F-16.

Напомним, Турция тайно запретила экспорт в Россию американских товаров военного назначения. Это произошло после того, как Вашингтон предупредил Анкару о возможных "последствиях".