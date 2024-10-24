"Лабораторные мыши": чем занимается первая партия солдат КНДР в России

У РФ уже есть планы по использованию северокорейских солдат

Северокорейские военные готовят пространство для размещения значительно большего числа солдат в России. Те несколько тысяч военных КНДР, которые есть там сейчас, будут использоваться как "лабораторные мыши".

Об этом сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире Ранок.LIVE. По его словам, сейчас идет подготовка пространства для еще большего количества северокорейских войск.

"Мы должны понимать, что это количество людей, которое называют — полторы тысячи людей, три тысячи — это просто те, кто подготавливает пространство для захода другого количества северокорейских войск. Они, скорее всего, будут заниматься подготовкой самих процессов для приёма увеличения северокорейских военных", — пояснил Тимочко.

Он добавил, что бойцы КНДР будут строить базы, адаптировать инфраструктуру и тренировочные площадки. И параллельно на них же будут проводиться некие "исследования".

"Это такие лабораторные мыши, на которых будут изучать все риски для северокорейских войск. Чтобы потом их масштабировать с минимальными потерями на подходе к линии фронта", — считает Тимочко.

По словам военного, спецназовцев используют не для рытья окопов, а, вероятно, для штурмов или как заградительные отряды вместе с северокорейской пехотой.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько солдат из КНДР готовится принять участие в войне против Украины