Усик обратился к Трампу с просьбой и попал в немилость в соцсети Х

Боксер попросил Трампа помочь с обменом пленными, после чего его страница в соцсети перестала выдаваться

Украинский боксер Александр Усик обратился к кандидату в президенты США от Республиканской партии и бывшего президента Дональда Трампа помочь с обменом защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе, оборона которого длилась долгие дни.

Просьбу спортсмен опубликовал на странице в соцсети "Х" (бывший Твиттер"). Усик обратился к Трампу через ведущего известного американского ведущего популярного подкаста "The Joe Rogan Experience" Джо Рогана.

"Если президент настолько уверен в своем влиянии на Путина, мог бы он немедленно помочь уволить защитников "Азовстали" и всех украинцев из российского плена? Время имеет немаловажное значение. С уважением, Александр", — написал боксер.

О том, что Трамп будет участвовать в популярном на территории США подкасте, сообщил ABC News. Сам подкаст насчитывает примерно 15,7 млн подписчиков, его аудитория в основном — это молодые люди.

После обращения Усика к Рогану по поводу Трампа аккаунт боксера в социальной сети Х стал недоступен для поиска. Об этом сообщил Telegram Ассоциации семей защитников "Азовстали".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украина недавно вернула 95 военнопленных и заложников Кремля. Среди них были и защитники завода "Азовсталь".