В Грузии во время парламентских выборов зафиксированы массовые нарушения и драки (видео)

МВД уже возбудило несколько уголовных дел

В Сакартвело (Грузия) продолжаются судьбоносные выборы в парламент. Местные журналисты фиксируют вопиющие нарушения во время избирательного процесса.

Об этом сообщают местные СМИ и разные паблики в Telegram, в частности, оппозиционное российское издание "Astra". Среди зафиксированных нарушений — намеренно испорченные бюллетени, препятствование работе наблюдателей и массовые вбросы.

Так, на избирательном участке №69 в городе Марнеуле на видео попал массовый вброс бюллетеней в один из ящиков. В настоящее время этот избирательный участок закрыт. Пользователи сети идентифицировали мужчину, совершившего преступление. Им оказался местный чиновник – заместитель председателя горсовета Марнеули.

Глава Центральной избирательной комиссии Сакартвело заявил, что МВД возбудило уголовное дело по факту вброса бюллетеней. Также сообщается, что к наблюдателю, зафиксировавшему вброс на видео, было применено физическое насилие.

В столице страны, в Тбилиси, у избирательного участка №60 произошла массовая драка, сообщают грузинские СМИ. В ней участвовало несколько десятков человек. Конфликт произошел в спальном районе Глдани. Сообщается, что в драке сошлись сторонники пророссийской партии "Грузинская мечта" и наблюдатели. Судя по видео с места событий, полиция не препятствовала бойцам.

Также, как сообщают грузинские СМИ, некоторые бюллетени были просто испорчены – кто-то оставил отметки ручкой в графе для голосования за партию "Грузинская мечта". Если в таком бюллетене проголосовать за любую другую партию, он будет признан недействительным.

Заметки в бюллетенях

Заметки в бюллетенях

Также на отдельных избирательных участках выгоняли наблюдателей, более того, зафиксированы также случаи давления на самих избирателей — активисты заходили с ними прямо в кабину для голосования и показывали, где именно поставить отметку.

На фоне вопиющих нарушений мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия", по предварительной информации, по итогам выборов гарантированно получает большинство в парламенте.

При этом правящая партия, которая находится у власти с 2012 года, стремится взять супербольшинство и "объявить вне закона оппозицию". В свою очередь, оппозиция хочет положить конец правлению "Грузинской мечты" и направить страну в членство в ЕС и НАТО.

В то же время предварительные опросы показывают, что правящая партия якобы берет 100 из 150 мест. Этого будет достаточно, чтобы самостоятельно изменить Конституцию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что президент Грузии не исключила своего ареста в угоду Путину. В случае если пророссийская партия "Грузинская мечта" победит на парламентских выборах 26 октября, есть вероятность того, что они попытаются арестовать проевропейскую президентку страны Саломе Зурабишвили.