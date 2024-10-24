Путин впервые прокомментировал участие войск КНДР в войне против Украины

Российский диктатор попытался еще раз оправдать войну

В России завершился саммит БРИКС, который проходил с 22 по 24 октября. В заключительный день Путина спросили, действительно ли войска КНДР участвуют в боевых действиях против Украины.

Российский президент, как всегда, попытался обойти стороной вопрос журналистов. Но неожиданно для всех он признал, что так и есть. Соответствующие видео распространяют росСМИ.

"Фото – это вещь серьезная, если есть фото, значит они что-то отражают", – уклончиво ответил он. Так он подтвердил подлинность обнародованных снимков. Конечно, прямо на вопрос, воюют ли северокорейцы на стороне РФ, он не ответил.

Кроме того, российский диктатор попытался еще раз оправдать войну, переведя стрелки на события 2014 года в Украине. Он сказал, что не действия России привели к "эскалации" на Украине, а государственный переворот. Впрочем, это его классические фразы, которые он произносит при любом удобном случае.

В конце концов, Путин прибег к своей любимой тактике – обвинению США. По его словам, именно американская администрация виновата в событиях 2014 года в Украине, на что он привел "аргумент" о якобы публично объявленных расходах США.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о главных заявлениях Путина из БРИКС. Российский диктатор открыто поддержал Палестину и сравнил войну на Ближнем Востоке с ситуацией в Украине.