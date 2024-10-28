Генсек НАТО выступит с заявлением о вступлении КНДР в войну в Украине: что известно

28 октября делегация Южной Кореи проведет брифинг для Североатлантического совета по войскам режима Ким Чен Ина в России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте 28 октября планирует публично выступить перед прессой и сделать важное заявление, касающееся северокорейских войск, отправленных в Россию. Общение с прессой состоится после встречи с представителями Южной Кореи, которые будут докладывать об угрозе.

Об этом говорится в публикации пресс-службы НАТО. Отмечается, что 28 октября делегация Южной Кореи проведет брифинг для Североатлантического совета по войскам режима Ким Чен Ина в России.

Во встрече примут участие послы стран-партнеров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе – Австралии, Японии, Новой Зеландии и Республики Корея. После встречи генсек НАТО Марк Рютте сделает официальное заявление в отношении солдат КНДР в России, предназначенное для СМИ.

По данным Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в РФ перебросили десятки тысяч военных из КНДР. Белый дом подтвердил присутствие не менее 3 тысяч северокорейских солдат на территории России.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что недавно Путин впервые прокомментировал участие войск КНДР в войне против Украины. Российский "президент", как всегда, попытался обойти стороной вопрос журналистов.

До конца года на территорию РФ может прибыть около 10 тысяч солдат из КНДР для дальнейшего участия в войне против Украины. Первая группа из 1500 элитных бойцов спецназа уже проходит подготовку на Дальнем Востоке РФ. На фоне этой информации НАТО рассматривает возможные варианты реагирования на военное сотрудничество Пхеньяна и Москвы.