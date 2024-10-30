Після виборів: у Грузії викликали президентку Зурабішвілі на допит, а опозиція проти

Проведуть усі необхідні слідчі та процесуальні дії

У середу, 30 жовтня, стало відомо, що у Грузії розпочали розслідування через ймовірні фальсифікації на парламентських виборах. Президента Саломе Зурабішвілі викликали на допит.

Про це повідомляє прокуратура Грузії. Там зазначили, що згідно з заявою ЦВК та інформацією, поширеною в публічному просторі через ЗМІ, президент Грузії Саломе Зурабішвілі повинна мати докази щодо можливої ​​фальсифікації парламентських виборів 2024 року.

"Тому, згідно із законом, президент Грузії була викликана до слідчого органу 31 жовтня на допит", — зазначають у відомстві.

Окрім цього, проведуть усі необхідні слідчі та процесуальні дії, як зазначено у наказі ЦВК, з метою вивчення фактів, озвучених президентом Грузії, окремими політичними партіями та представниками спостережних місій.

"Серед них у рамках розслідування будуть допитані всі ті особи, які можуть мати у своєму розпорядженні інформацію, пов'язану з передбачуваним злочинним фактом", — додали в прокуратурі.

Саломе Зурабішвілі лідери грузинської опозиції порадили не ходити до прокуратури для надання пояснень щодо заяви про фальсифікацію виборів.

"Ми в опозиції не маємо наміру йти до грузинської прокуратури, бо не довіряємо їй. Думаю, що і президент не піде до прокуратури, але моя порада їй не потрібна", — сказав у середу журналістам один із лідерів опозиції Зураб Джапарідзе.

Вибори у Грузії — що відомо

Нагадаємо, що вибори до парламенту в Грузії відбулися 26 жовтня 2024 року. Боротьба точилася між партією "Грузинська мрія", яка перебуває при владі вже 12 років, та проєвропейськими опозиційними політичними силами.

За даними ЦВК країни, провладна партія "Грузинська мрія", яку ще називають проросійською, отримала на виборах понад 54% голосів, випередивши опозиційні партії. Це дозволяє їй знову одноосібно сформувати грузинський уряд.

Опозиція та президент Грузії Саломе Зурабішвілі оголосили, що не визнають результатів виборів у країні. Вони заявили, що результати були сфальшовані під впливом Росії і закликали мешканців країни виходити на мітинги. Вже 28 жовтня в Тбілісі почалися масові протести. Вже наступного дня 29 жовтня доєдналась до мітингу і молодь.

Раніше "Телеграф" писав про справжню причину проросійського вибору на парламентських виборах у Грузії. Про це політтехнолог Олексій Голобуцький розповів спеціально для "Телеграфу".