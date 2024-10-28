Тбилисский Майдан: тысячи грузин вышли на митинг против результатов выборов (видео)

Все четыре оппозиционные партии отказались признавать победу правящей партии "Грузинская мечта"

Вечером 28 октября в Тбилиси начался масштабный митинг оппозиции против результатов парламентских выборов. Тысячи протестующих собрались у здания парламента и перекрыли проспект Руставели.

Оппозиция Грузии требует отмены результатов выборов из-за массовых фальсификаций, а также проведения повторного голосования. Об этом заявил один из лидеров партии "Единство-Национальное движение" Георгий Вашадзе на митинге у парламента Грузии, сообщает телеграмм-канал Ateo Breaking.

Все четыре оппозиционные партии отказались признавать победу правящей партии "Грузинская мечта", которая по официальным данным набрала 54% голосов.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала парламентские выборы "тотальной фальсификацией" и "российской спецоперацией". Такое заявление она сделала после встречи с лидерами оппозиционных сил.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, партия "Грузинская мечта" получит 89 из 150 мест в новом парламенте. Группа неправительственных организаций "Мой голос" зафиксировала более 200 нарушений на избирательных участках, в том числе вбрасывание бюллетеней.

Лидер оппозиционной коалиции "Сильная Грузия" Мамука Хазарадзе заявил о мирном характере протестов. "Мы защитим голос каждого гражданина и избирателя", — подчеркнул политик.

Коалиция за изменения, занявшие второе место с результатом 11% голосов, отказалась от мандатов в новом парламенте. Аналогичную позицию высказала партия "Единство-Национальное Движение".

В новый состав парламента, кроме правящей партии, проходят четыре оппозиционные силы — три альянса и партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария "За Грузию".

Напомним, ранее Телеграф писал, что в ЕС призвали к расследованию всех нарушений во время голосования в Грузии. Там проанализируют все нарушения, зафиксированные наблюдателями.