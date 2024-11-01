Политики хотят усидеть на трех стульях. Журналист на примере Украины объяснил, есть ли в Грузии узурпация власти

Как оказалось, по большинству вопросов у Европы к Грузии претензий не было

Массовые фальсификации на парламентских выборах в Грузии, в результате которых партия власти объявила о своей победе, все равно нельзя считать узурпацией власти "Грузинской мечтой" и полным откатом от реформ Михеила Саакашвили.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал бывший пресс-секретарь посольства Грузии в Украине, журналист и аналитик Бачо Корчилава.

Больше читайте в публикации на сайте "Телеграф" в публикации: "Это может повториться в Украине": Бачо Корчилава о Грузии после выборов, единственном пути оппозиции и стратегии Запада.

— Подобное утверждение эдакое усредненное. Например, после условного ракетного обстрела РФ по украинской территории можно ли сказать, что все города в Украине окончательно разрушены? Нет, конечно нет. Вот и тут такая же история, — говорит аналитик.

По его словам, это очень поверхностное суждение людей, привыкших все упрощать.

— По большинству вопросов — институциональных или законодательных — у Европы в Грузию особо [претензий] не было. Вопросы были о независимости судебной системы и свободе проведения выборов. Можно ли это назвать откатом реформ? Изменилась ли система администрирования налогового законодательства или система управления таможнями? Вот что-то изменилось? Нет. Еще один пример: полиция, как не брала взятки, так она их и сейчас не берет, — отмечает Бачо Корчилава.

Но есть проблема того, что центральная власть может управлять разными процессами. Да, вот эта проблема действительно существует, соглашается он.

— Однако эта проблема существовала и у Саакашвили, — напоминает политический эксперт. — Было ли давление центральной власти на суды при Саакашвили? Да, было. Но откатились ли нынешняя власть назад? Возможно, откатилась, потому что находящиеся во власти нынешние люди пытаются усидеть на трех стульях одновременно. Это большая проблема.

Поэтому нельзя безапелляционно утверждать, что в Грузии произошел откат. В то же время, есть такие грузинские политики из провластной партии, которые об Украине рассуждают по типу, что "там война, там все плохо". Однако мы здесь как-то живем все дружно. Агрессия РФ это плохо, но сказать, что у нас катастрофа-катастрофа, мы не можем, — резюмировал Бачо Корчилава.

Ранее аналитик объяснил "Телеграфу", почему грузинская оппозиция спустила на тормозах фальсификации на выборах.