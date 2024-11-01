Політики хочуть усидіти на трьох стільцях. Журналіст на прикладі України пояснив, чи є у Грузії узурпація влади

Як виявилося, з більшості питань у Європи до Грузії претензій не було

Масові фальсифікації на парламентських виборах у Грузії, у результаті яких партія влади оголосила про свою перемогу, все одно не можна вважати узурпацією влади "Грузинською мрією" і повним відкатом від реформ Міхеїла Саакашвілі.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів колишній пресаташе посольства Грузії в Україні, журналіст і аналітик Бачо Корчілава.

Більше читайте у публікації на сайті "Телеграф" у публікації: "Це може повторитися в Україні": Бачо Корчілава про Грузію після виборів, єдиний шлях опозиції і стратегію Заходу".

— Подібне твердження таке собі дуже усереднене. Наприклад, після умовного ракетного обстрілу РФ по українській території, чи можна сказати, що всі міста в Україні остаточно зруйновані? Ні, звичайно ні. Ось і тут десь така ж історія, — каже аналітик.

За його словами, це ж дуже поверхневе судження людей, які звикли все спрощувати.

— По більшості питань — інституціональних чи законодавчих — у Європи до Грузії особливо [претензій] не було. Питання були про незалежність судової системи і свободу проведення виборів. Чи можна це назвати відкатом від реформ? Чи змінилася система адміністрування податкового законодавства або система управління митницями? От щось змінилося? Ні. Ще один приклад: поліція, якою була іне брала хабарі, то вона так їх і зараз не бере, — наголошує Бачо Корчілава.

Але є проблема того, що центральна влада може управляти різними процесами. Так, ось ця проблема дійсно існує, погоджується він.

— Проте ця проблема існувала і у Саакашвілі, — нагадує політичний експерт. — Чи існував тиск центральної влади на суди при Саакашвілі? Так, існував. Але чи відкотилися нинішні можновладці назад? Можливо, відкотилися, тому що нинішні люди, які перебувають у владі, намагаються усидіти на трьох стільцях одночасно. Це велика проблема.

Тому не можна безапеляційно стверджувати, що в Грузії стався відкат. Водночас є такі грузинські політики з провладної партії, які про Україну міркують по типу, що "там війна, там все погано". Проте ми ж тут якось живемо всі дружно. Агресія РФ це погано, але сказати, що в нас катастрофа-катастрофа, ми не можемо, — резюмував Бачо Корчілава.

Раніше аналітик пояснив "Телеграфу", чому грузинська опозиція спустила на гальмах фальсифікації на виборах.