Путина "посадят в клетку" после выборов в США: бывший посол объяснил, кто на это способен

Известный политик и дипломат озвучил свой прогноз касательно перспектив для Путина в случае победы Харрис на выборах в США

Во вторник, 5 ноября, в США состоятся президентские выборы и от их результатов будет зависеть, как Америка начнет выстраивать отношения с Путиным и какой "курс" выберет. В случае победы кандидата от Демократической партии, нынешнего вице-президента Камаллы Харрис с президентом РФ разговор будет "очень жесткий".

Об этом рассказал украинский политик, посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный в материале: "Встречи Трампа с Путиным бояться не стоит, а решение об ударах вглубь России уже принято — дипломат Безсмертный".

"Понимаете, Харрис относится к Путину как к преступнику, с которыми она расправлялась. Она преступника сажает в клетку, а не разговаривает с ним. И у нее разговор очень жесткий", — подчеркнул дипломат.

По его словам, Трамп — это "бизнесюк", который будет встречаться и садиться за стол переговоров с кем угодно. Однако от этого не будет никакого толка, ведь Путин и Трамп "находятся на противоположных курсах".

А Харрис — это "прокурор", который смотрит на Путина как на преступника и она точно сможет найти инструменты чтобы "посадить его в клетку".

"Трамп – это бизнесюк, это не бизнесмен. А Харрис прокурор. Бизнесюк будет садиться за стол и говорить с кем угодно. Да, от этого будет ноль пользы. И возможен финансовый проигрыш. Но он будет вести эти переговоры. Рассказывая, что у него все друзья. А Харрис найдет инструмент, чтобы посадить в клетку", — резюмировал Безсмертный.

Также дипломат посоветовал людям преждевременно "не наводить панику" и спокойно дождаться результатов выборов. Безсмертный уверен, что в случае победы Камалла Харрис точно будет действовать по отношению к Путину "решительно" и очень "жестко".

"Я просто хочу сказать, что вы еще не знаете, кто такая Харрис на самом деле в этом отношении. Она не будет вести разговоры, которые ведет Трамп. Она просто посадит в клетку, когда не будут выполнять то, о чем договорились. Про "посадить в клетку" я говорю метафорически, но надо понимать, что это жесткость, это четкость, это дисциплина, это исполнение договоренностей и так далее. Трамп же будет больше говорить, чем делать", — добавил политик.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украине стоит готовиться к худшему с учетом ситуации в США на фоне президентских выборов. Об этом заявил политолог Максим Яковлев.