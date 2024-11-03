Для чего России понадобились войска КНДР? Дипломат назвал основные причины

Известный политик и дипломат рассказал, для чего России понадобилась помощь Северной Кореи

Украинский дипломат и политик, посол Украины в Беларуси с 2010 по 2011 годы Роман Бессмертный рассказал, почему Россия решила привлечь на свою сторону войска Северной Кореи.

Об этом он рассказал "Телеграфу" в материале: "Встречи Трампа с Путиным бояться не стоит, а решение об ударах вглубь России уже принято — дипломат Безсмертный". Политик заявил, что принимает позицию США, где говорят о следующих вещах.

"Первое — это отчаяние, которое явно проскакивает здесь в действиях врага. Второе — неспособность справиться с возникающими в России проблемами. В том числе благодаря санкциям, благодаря войне. И третье — это явно фюрер и через БРИКС, и через этот шаг показывает, что вокруг сумасшедшей идеи нынешней тоталитарной России кто-то еще хочет объединяться. Это фактическое формирование оси зла требует доказательств разве что для таких, как Соединенные Штаты Америки, часть стран НАТО", — заявил Бессмертный.

Впервые об отправке северокорейских войск в Россию в СМИ заговорили в начале октября, после удара Сил обороны Украины по военному объекту российских оккупантов возле временно оккупированного Донецка.

Затем Владимир Путин внес в Госдуму проект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Военные Южной Кореи также заявляли о переброске войск КНДР в Россию, но в США тогда еще не подтверждали эту информацию.

Лишь потом министр обороны США Ллойд Остин признал факт наличия северокорейских войск на территории России.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие страны могут отправить войска воевать на стороне России, кроме Северной Кореи. Речь идет, как минимум, о трех странах.