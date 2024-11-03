Харрис становится похожей на Трампа: украинский политик объяснил, что происходит и чего ждать Украине

Известный политик и дипломат озвучил свой прогноз касательно выборов в США и их последствий

Во вторник, 5 ноября, в США состоятся президентские выборы — от их результата будет зависеть, кто возьмет на себя ответственность за внутреннюю и внешнюю политику страны в следующие четыре года. За главное кресло в Белом доме соревнуются кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, ранее уже бывший президентом и кандидат от Демократической партии, нынешний вице-президент Камалла Харрис.

О том, чему стоит готовиться Украине по итогам выборов и не только, "Телеграфу" рассказал украинский политик, посол Украины в Беларуси в 2010-2011 годах Роман Бессмертный в материале: "Встречи Трампа с Путиным бояться не стоит, а решение об ударах вглубь России уже принято — дипломат Безсмертный".

По словам Бессмертного, думать, что Дональд Трамп или Камала Харрис кардинально сломают внешнюю и внутреннюю политику в США — это явно недооценивать созданную там систему. Она очень стойкая, она стабильная, но одновременно жесткая и серьезная. При этом она носит демократический характер.

"Эти два фактора — сильная система и демократия как ценность — помогают сформировать ответ на вопрос, что каким бы ни был президент, поломать эту систему он вряд ли в силах", — отметил дипломат.

Политик добавил, что фактор победы Трампа или Харрис будет влиять на дальнейший исход событий. В то же время кандидаты сближаются в своих позициях: консерватизм Трампа быстро движется к либеральному демократизму Харрис, и наоборот — либеральный демократизм Харрис быстро движется к консерватизму Трампа.

"С моей точки зрения, эта конвергенция, происходящая между кандидатами, явно свидетельствует о том, что перед решением любой проблемы будет стоять сила. И если в риторике Трампа это проскакивает, то в действиях Харрис это еще более понятно", — заявил Бессмертный.

Что касается тактики Трампа и Харрис, то в этом отношении ситуация изменится. И миру, и Европе, и Украине под эту тактику подстраиваться, но кардинально все не изменится, считает дипломат.

"Существует позиция, что придет Трамп с Вэнсом (сенатор-республиканец, кандидат в вице-президенты от Республиканской партии — Ред.) и помощь Украине прекратится. Понимаете, за 5 лет деятельности Байдена уже построена система, где Украина получает помощь, где запущены экономические механизмы, где работает бизнес, где уже десятки миллиардов ресурсов идут по этому каналу, отказаться от такой системы ни один бизнес, ни одна экономика не сможет. Более того, это будет и дальше нарастать. Потому что конъюнктура мира это зовет. И внутри Соединенных Штатов Америки рост оборонного промышленного комплекса, и помощь Украине, и взаимодействие с Европой. Ведь это на выборах легко выйти на трибуну и рассказывать, что мы победим здесь весь мир. А придешь к власти, и станет ясно, что говорил так, потому что хотел победить", — подчеркнул Бессмертный.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Украине стоит готовиться к худшему с учетом ситуации в США на фоне президентских выборов. Об этом заявил политолог Максим Яковлев.