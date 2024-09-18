Неизвестный угрожал терактами в школах Львова: что говорят местные власти и правоохранители

У входа в каждую школу полицейский и представитель школы будут проверять всех, кто заходит

В среду, 18 сентября, во львовских телеграмм-каналах появилась информация о якобы подготовке теракта в школах города. Угрозы распространял один из анонимных телеграмм-каналов.

Об этом сначала сообщил паблик "Львович.Новости". Однако позже информация разлетелась по другим телеграм-каналах.

В анонимной группе распространили ряд сообщений, что в четверг, 19 сентября, якобы совершат теракт в большинстве школ Львова. Аноним публиковал видео и фото оружия со взрывчатками.

Телеграмм-канал "Львович. Новости" позже сообщил, что нашел доказательства того, что вероятный террорист выполняет задачи россиян.

"С вашей помощью, мои друзья, узнал, что админ, который и преподавал посты об убийствах часто постился в российских пабликах. Также сомнительно и то, настоящее ли оружие на видео и фото, которые выкладывает террорист. По-моему, это очередная ИПСО россиян, желающих сорвать учебный процесс детей", — говорится в сообщении.

Пользователи сети массово пожаловались на аккаунт анонима. Он был заблокирован, а канал стал недоступен.

Что говорят власти и правоохранительные органы

Городской совет дал официальное объяснение по ситуации с вероятной опасностью в школах.

Мэр города Андрей Садовый также прокомментировал сообщение неизвестного анонима. Он заявил, что давать определение всем происходящим на этой неделе событиям во Львове имеют правоохранительные органы.

"В анонимных телеграм-каналах начали распространять информацию с угрозами о терактах. Пока никто не может сказать точно – это ИПСО или реальные угрозы. Понятно одно – это уже не первый раз, когда через Телеграм нас пытаются запугать. Но разум должен оставаться холодным. Не поддаваться на провокации. Не забывайте, что у нас война и она тоже информационная", — говорится в сообщении мэра.

Он также добавил, что правоохранительные органы сегодня (18 сентября) осуществят ряд мер безопасности на территории всех школ города. Завтра утром (19 сентября) у входа в каждую школу полицейский и представитель школы будут проверять всех входящих. В учебное заведение могут войти только полиция, работники школы и учащиеся.

"Как только появится больше информации, она будет опубликована на официальных страницах, а не в анонимных каналах", — подчеркнул мэр.

В Министерстве внутренних дел также прокомментировали этот инцидент. Там отметили, что телеграм-канал, распространявший информацию о терактах во Львове, заблокирован. В момент блокирования аудитория онлайн-ресурса насчитывала более 2500 участников.

"Известно, что канал администрировался с территории РФ. Уже не первый раз враждебная дезинформация пытается посеять панику и дестабилизировать настроения в обществе. Идут оперативные меры, направленные на установление лиц, причастных к распространению сообщений", — говорится в ведомстве.

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