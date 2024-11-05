Нетаньяху отправил в отставку министра обороны: в Израиле начинаются протесты (видео)

Это уже вторая попытка уволить министра

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отправил в отставку министра обороны Йоава Галланта. Новым министром обороны станет действующий глава МИД Исраэль Кац.

Об этом пишет Jerusalem Post. По словам Нетаньяху, причиной увольнения стало усугубление "кризиса доверия".

"В разгар войны, как никогда ранее, необходимо полное доверие между премьер-министром и министром обороны. К сожалению, хотя в первые несколько месяцев кампании было такое доверие и очень плодотворная работа, за последние несколько месяцев это доверие между мной и министром обороны дало трещину", — сообщил он в вечернем обращении к народу.

По его словам, информация о разногласиях в израильском правительстве стала общеизвестной, а потому вражеские силы "получили от этого удовлетворение и извлекли из этого большую выгоду".

Таким образом Галлант перестанет быть министром в течение последующих 48 часов, однако назначение Каца на его должность потребует голосования в парламенте.

Галлант занимал свою должность с 2022 года, а до этого был министром образования. В марте 2023 года Нетаньяху уже пытался его уволить из-за критики судебной реформы, однако тогда многотысячные протесты в поддержку Галланта заставили его изменить решение.

В этот раз решение тоже не обошлось без внимания общественности, а на улицах начали собираться протестующие.

В мае 2024 года Международный суд ООН объявил его в розыск вместе с Нетаньяху и лидерами ХАМАСа за преступления против человечности на территории Газы.

Как сообщалось ранее, новый лидер ливанской радикальной группировки "Хезболла" Наим Кассем заявил о готовности к перемирию с Израилем и окончанию боевых действий в Ливане, но на определенных условиях.