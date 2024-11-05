Нетаньягу відправив у відставку міністра оборони: в Ізраїлі починаються протести (відео)

Це вже друга спроба звільнити міністра

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відправив у відставку міністра оборони Йоава Галланта. Новим міністром оборони стане чинний голова МЗС Ісраель Кац.

Про це пише Jerusalem Post. За словами Нетаньягу, причиною звільнення стало посилення "кризи довіри".

"У розпал війни, як ніколи раніше, потрібна повна довіра між прем’єр-міністром і міністром оборони. На жаль, хоча в перші кілька місяців кампанії була така довіра і дуже плідна робота, за останні кілька місяців ця довіра між мною та міністром оборони дала тріщину ", — повідомив він у вечірньому зверненні до народу.

За його словами, інформація про розбіжності в ізраїльському уряді стала загальновідомою, а тому ворожі сили "отримали від цього задоволення та витягли з цього велику вигоду".

Таким чином, Галлант перестане бути міністром протягом наступних 48 годин, однак призначення Каца на його посаду вимагатиме голосування в парламенті.

Галант обіймав свою посаду з 2022 року, а до цього був міністром освіти. У березні 2023 року Нетаньяху вже намагався його звільнити через критику судової реформи, проте тоді багатотисячні протести на підтримку Галланта змусили його змінити рішення.

На цей раз рішення теж не обійшлося без уваги громадськості, а на вулицях почали збиратися протестувальники.

У травні 2024 року Міжнародний суд ООН оголосив його у розшук разом із Нетаньягу та лідерами ХАМАСу за злочини проти людяності на території Гази.

Як повідомлялося раніше, новий лідер ліванського радикального угруповання "Хезболла" Наім Кассем заявив про готовність до перемир’я з Ізраїлем та закінчення бойових дій у Лівані, але на певних умовах.