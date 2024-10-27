Израиль одним ударом "выключил" иранскую ракетную программу, СМИ рассказали, что произошло

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Израиль во время атаки на Иран 26 октября парализовал производство баллистических ракет и беспилотников. Кроме того, был нанесен удар по объекту, связанному с ядерной программой.

Об этом пишет Axios со ссылкой на израильские источники. Отмечается, что удар Израиля разрушил важный компонент иранской программы баллистических ракет.

По данным издания, уничтожение этого оборудования нанесло серьезный ущерб способности Ирана восстановить свои запасы ракет. Источники сообщили, что это может сдержать Иран от последующих массированных ракетных ударов по Израилю.

Источники издания также сообщили, что Израиль поразил 12 планетарных смесителей, используемых для производства твердого топлива для баллистических ракет большой дальности, составляющих основную часть ракетного арсенала Ирана. Высокопоставленный чиновник США подтвердил, что удар подрывает возможности Ирана по производству ракет.

Израильские источники сказали, что смесители являются очень сложным оборудованием, которое Иран не может производить самостоятельно и должен покупать в Китае. По словам источников, восстановление миксеров может занять минимум год.

Хотя у Ирана еще есть большой запас баллистических ракет, израильские источники говорят, что тот факт, что Иран не может производить новые баллистические ракеты, также ограничит его способность пополнять запасы баллистических ракет своих помощников, таких как Хезболла и Хуситы.

Также израильские источники сообщили, что во время атаки были поражены четыре батареи противовоздушной обороны С-300, которые находились в стратегических местах и защищали Тегеран и ядерные и энергетические объекты в Иране.

В свою очередь иранские военные заявили, что израильский удар был осуществлен с воздушного пространства Ирака, и добавили, что несколько радиолокационных систем получили незначительные повреждения, и находятся в процессе ремонта. Иранские военные не упомянули о каких-либо повреждениях заводов по производству ракет или беспилотников и подчеркнули, что Иран оставляет за собой право на ответ.

Израильские источники подтвердили, что удары были нанесены с воздушного пространства Сирии и Ирака, некоторые из них вблизи границы Ирака с Ираном. Израильские военно-воздушные силы атаковали фабрику по производству беспилотников и нанесли "символический" удар по объекту в городе Парчин, который в прошлом использовался для исследований и разработки ядерного оружия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Иран совершил запуск ракет по Израилю. Это произошло на фоне начала израильской наземной операции против радикального движения "Хезболла" в Ливане. Израиль пообещал ответить на иранскую ракетную атаку.

ЦАХАЛ заявил, что во время иранской ракетной атаки на Израиль вечером 1 октября противовоздушная оборона страны сбила большое количество ракет. В общей сложности количество выпущенных ракет оценили в 180 единиц. Несколько ракет перехватили американские системы противовоздушной обороны, которые помогали отбивать атаку.