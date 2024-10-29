Миссии ООН запретили работать в Израиле – кто так решил и почему

В ООН уже ответили

Деятельность агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA) на территории Израиля ограничивают. Такое решение поддержал израильский парламент из-за их сотрудничества "с террористами".

Как отмечает The Times of Israel, более 10% сотрудников UNRWA в Секторе Газы имеют связи с террористическими организациями. Но даже школы, которые курирует агентство, пропагандируют ненависть к Израилю и рационально объясняют терроризм, восхваляя его.

Израильский парламент поддержал два законопроекта по ограничению и запрету деятельности UNRWA. Во втором из них агентству запрещено общаться с любыми государственными учреждениями. То есть, по сути, деятельность UNRWA сильно ограничена в Секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан.

В то же время в ООН этот запрет восприняли скептически, ведь недавно ездивший в Россию генсек Антониу Гутерриш заявил, что это станет "катастрофой". В Еврокомиссии тоже не молчат — вице-президент Жозеп Боррель предупредил о "серьезных последствиях" этого решения.

К ним присоединились и в США, ведь госсекретарь Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин очень обеспокоены. Они заявили, что такие ограничения чреваты разрушением системы гуманитарной помощи в Газе и подрывом предоставления "жизненно важных" услуг в Восточном Иерусалиме.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в США и Германии подвергли критике генсека ООН за визит в Россию и говорили о его отставке.