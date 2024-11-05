США запустят ядерную ракету сразу после выборов

Ракета пролетит 6,7 тысячи километров

США сразу после закрытия избирательных участков собираются совершить запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МКБР) Minuteman III. Учение необходимо для того, чтобы проверить состояние ядерных сил страны, а также, чтобы убедится в надежности возможностей ядерного сдерживания.

Об этом пишет Daily Mail. Военные сообщили, что запуск в день выборов является совпадением, а к этим учениям готовились несколько лет.

В ходе учений ракета пролетит чуть более 6,7 тысячи километров от базы в штате Калифорния до атолла Кваджалейн в Тихом океане Полет займет примерно 22 минуты. Издание также напоминает, что Москва находится в 9,5 тысячи километров от Калифорнии, а Пекин в 9,6 тысячи километров.

"Эти испытания имеют огромное значение не только для обороны нашей страны, но и служат поворотным моментом в демонстрации исключительных возможностей и опыта нашей преданной команды", — рассказал полковник Брайян Титус, заместитель командира военной базы, с которой проведут запуск.

Как известно ракеты Minuteman III находятся на службе с 1970 года. Дальность ее полета составляет 13 тысяч километров, что позволяет ей достигать практически любой точки нашей планеты.

При этом, она способна разгоняться до 24 000 километров в час. Это в четыре раза больше, чем необходимо, чтобы считаться гиперзвуковой.

Ранее они оснащались тремя боеголовками, но потом их число было сокращено до одной, чтобы соответствовать нормам международных договоров. Впрочем, мощность даже одной боеголовки составляет 335 килотонн.

Симуляция ядерного взрыва боеголовки Minuteman III в совершенно случайном месте. Оранжевым выделен радиус, в котором будет ощущаться сильное тепловое излучение, серым - куда дойдет ударная волна

Как сообщалось ранее, в России рассказали, из-за чего могут начать ядерную войну. Там отмечают, что это может произойти из-за прямого столкновения ядерных государств.