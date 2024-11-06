Харрис поздравит Трампа с победой, а Байден сделает то, чего не сделал Трамп в 2020 году

Время запланированного звонка и публичного выступления Байдена не объявлено

Белый дом готовится к историческому моменту – признанию поражения демократов на президентских выборах. Действующий президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис собираются позвонить по телефону Дональду Трампу, чтобы поздравить его с победой в выборах.

Тем временем команда Джо Байдена уже разрабатывает план действий по передаче власти следующему президенту США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на собственные источники администрации президента.

Вице-президент Камала Харрис первой планирует сделать официальный шаг – в среду она намерена позвонить по телефону Дональду Трампу для признания результатов выборов. По информации от ее помощников, Харрис уже работает над текстом своей речи, дата которой пока остается неизвестной.

Джо Байден также готовится к телефонному разговору с Трампом. Представитель Белого дома сообщил NBC News, что действующий президент намерен продемонстрировать пример цивилизованной передачи власти. В отличие от событий 2020 года, Байден планирует не только поздравить республиканца с победой, но и пригласить его в Белый дом.

По имеющейся информации, президент США примет участие в инаугурации своего преемника. Время запланированного звонка и публичного выступления Байдена пока не объявлено.

Напомним, ранее Телеграф сообщал, когда состоится инаугурация Трампа и что к тому времени будет делать Байден. Согласно традиционной избирательной схеме, действующей на протяжении многих десятилетий, передача власти проходит 20 января.