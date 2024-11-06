Гарріс привітає Трампа з перемогою, а Байден зробить те, чого не зробив Трамп у 2020

Час запланованого дзвінка та публічного виступу Байдена не оголошено

Білий дім готується до історичного моменту – визнання поразки демократів на президентських виборах. Чинний президент США Джо Байден та віцепрезидентка Камала Гарріс збираються зателефонувати Дональду Трампу, щоб привітати його з перемогою у виборах.

А тим часом команда Джо Байдена вже розробляє план дій щодо передачі влади наступному президенту США. Про це повідомляє NBC News із посиланням на власні джерела в адміністрації президента.

Віцепрезидентка Камала Гарріс першою планує зробити офіційний крок – у середу вона має намір зателефонувати Дональду Трампу для визнання результатів виборів. За інформацією від її помічників, Гарріс вже працює над текстом своєї промови, дата якої поки залишається невідомою.

Джо Байден також готується до телефонної розмови з Трампом. Представник Білого дому повідомив NBC News, що чинний президент має намір продемонструвати приклад цивілізованої передачі влади. На відміну від подій 2020 року, Байден планує не лише привітати республіканця з перемогою, але й запросити його до Білого дому.

За наявною інформацією, президент США візьме участь в інавгурації свого наступника. Час запланованого дзвінка та публічного виступу Байдена наразі не оголошено.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, коли відбудеться інавгурація Трампа і що до того часу робитиме Байден. Згідно з традиційною виборчою схемою, яка діє впродовж багатьох десятиліть, передача влади відбувається 20 січня.