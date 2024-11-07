Що Лукашенко каже про перемогу Трампа у США та як втішає Гарріс

США не готові до президента жінки

Перемога на президентських виборах у США Дональда Трампа не здивувала самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенко. Він наголосив, що йому "все одно, хто виграв".

Про це пише білоруське видання "Белта". Ба більше, Лукашенко заявив, що направить запит на вручення Нобелівської премії миру Трампу, якщо той зможе закінчити війну в Україні як і обіцяв.

"Якщо він це зробить, то ми направимо петицію на Нобелівську премію, йому присвоять за те, що він зробив добру справу. Надія є, що він буде виконувати свої обіцянки", – сказав Лукашенко.

Водночас лідер Білорусі наголошує, що в США можуть забути усі обіцянки Трампа, адже це не Білорусь.

"Трамп, звичайно, це міць. Як би я до нього не ставився, він молодець. Важко було повірити, що він зможе виграти. Стріляли, тиснули, посадити хотіли та інше, але він як бульдозер пройшовся. І пройшовся після того, як він уже попрацював начебто невдало. Начебто (!) невдало", — каже Лукашенко.

За його словами, Трамп та Камала Гарріс мали сильні кампанії, але перший переміг, бо Америка не готова до президента жінки.

"Камала… героїчна жінка, і їй не треба плакати. Я сьогодні подивився, переживає: програла. Америка дозріла обрати чорношкірого президента, але Америка не дозріла ще обрати жінку. Америка до цього не готова. І вона ніс у ніс ішла з цим "бульдозером". Вона зробила все можливе і неможливе", — додає Лукашенко.

Він вкотре акцентував, що йому "байдуже, хто виграв вибори у США". Проте не слід забувати, якщо Європа об'єднається з Білоруссю та РФ, вони зможуть обігнати Америку в економіці і посунути її. Але наразі, за словами Лукашенко, США докладають максимум зусиль, аби не допустити цього.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи вітав Трамп президента РФ Володимира Путіна з його перемогою у 2018, бо цьогоріч останній і досі не привітав американця.