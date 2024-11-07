Трамп собирается позвонить Путину из-за Украины. Когда может состояться разговор

Разговор двух политиков может состояться уже в ближайшее время

Российский "президент" Владимир Путин может пообщаться по телефону с Дональдом Трампом до его инаугурации на посту президента США.

Об этом в комментарии российским "СМИ" заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков. По его словам, в Москве ориентируются на заявления кандидата от Республиканской партии.

Инаугурация избранного президента запланирована на 20 января 2025 года.

Тем временем, американский дипломат, бывший постоянный представитель США при НАТО и спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер в интервью изданию Kyiv Independent заявил, что темой телефонного разговора Трампа и Путина будет окончание российско-украинской войны.

"Я не думаю, что Трамп захочет далее тратить деньги американских налогоплательщиков на Украину", — заявил дипломат. Он добавил, что Трампу было бы выгоднее, чтобы Украина брала деньги взаймы для самообороны.

В то же время звонок Трампа Путину вряд ли обещает "быстро остановить войну", как об этом заявлял республиканец. Путин, будучи коварным и хитрым противником, захочет не сделки с Трампом, а захвата всей Украины, считает Волкер.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с Дональдом Трампом после выборов в США.