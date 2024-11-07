Трамп получит "бонус" от Лукашенко, если завершит войну в Украине

Президент Беларуси назвал условие

Если избранный президент США Дональд Трамп сможет прекратить войны, ему надо будет присвоить Нобелевскую премию мира. Минск готов направить соответствующую петицию.

Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он напомнил, что Трамп во время избирательной кампании обещал сделать все, чтобы прекратить войны (а в мире более полусотни конфликтов), в том числе в Украине.

"Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию, ему присвоят за то, что он сделал доброе дело. Надежда есть, что он будет исполнять свои обещания. Но Америка не Беларусь: там могут забыть, еще что-то. Но мы надеемся, что он свое обещание будет выполнять", — заявил Лукашенко.

В то же время он отметил, что не все будет зависеть от Трампа. По словам Лукашенко, что касается войны в Украине, то тут" как минимум необходимо участие двух сторон конфликта".

"Он будет стараться прекратить войну в Украине, но это не односторонний процесс. Это надо договариваться и, может быть, не только с Россией. Это касается очень многих стран", — сказал он.

Напомним, ранее Трамп не раз заявлял, что может завершить войну в Украине "за 24 часа", но конкретные детали этого плана остаются неизвестными. Он уверял, что смог бы добиться соглашения между Россией и Украиной благодаря своим дипломатическим навыкам, но не раскрывал никаких деталей, утверждая, что они "не подлежат огласке" для более широкой аудитории.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с Дональдом Трампом после выборов в США.