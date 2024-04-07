Укр

Прилет дрона в Приднестровье: появилась реакция молдавского правительства

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Премьер Молдовы отметил, что ничего удивительного здесь нет Новость обновлена 07 апреля 2024, 02:56
Премьер Молдовы отметил, что ничего удивительного здесь нет. Фото Открытые источники

Молдавское общество знает, кто стоит за этой провокацией

Сообщение так называемой "власти" непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" по поводу атаки дрона на воинскую часть — это обычная провокация. За провокацией стоит Россия, которая уже много лет держит "ПМР" в оккупации.

Об этом сказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает молдавское издание Newsmaker. По словам Речана, эта провокация не вызвала паники в молдавском обществе, поскольку все всё понимают.

"Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией. Обратим внимание на реакцию общества, уже осознающего реальность. Эти провокации больше не могут вызвать панику или страх", – сказал он.

Как писал "Телеграф", 5 апреля в непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" (ПМР) снова раздался взрыв на военном объекте. После мартовского прилета по вертолету местные "власти" вновь заявили об атаке дронов.

17 марта по военной базе вблизи Тирасполя в непризнанном Приднестровье был нанесен удар неизвестного беспилотника. Пока ответственность за инцидент никто на себя не взял. Впрочем, по мнению аналитиков американского Института изучения войны, за провокацией стоит Россия.

В ГУР МО Украины также отметили, что заявление "ПМР" о якобы атаке дрона на воинскую часть на этой территории – это обычная провокация, как и прошлая атака на вертолет. Украина к атаке не причастна и не стала бы тратить дроны на подобную атаку.

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#Молдова #Приднестровье