Прилет дрона в Приднестровье: появилась реакция молдавского правительства

Молдавское общество знает, кто стоит за этой провокацией

Сообщение так называемой "власти" непризнанной "Приднестровской Молдавской республики" по поводу атаки дрона на воинскую часть — это обычная провокация. За провокацией стоит Россия, которая уже много лет держит "ПМР" в оккупации.

Об этом сказал премьер-министр Молдовы Дорин Речан, сообщает молдавское издание Newsmaker. По словам Речана, эта провокация не вызвала паники в молдавском обществе, поскольку все всё понимают.

"Мы столкнулись с еще одной обычной провокацией. Обратим внимание на реакцию общества, уже осознающего реальность. Эти провокации больше не могут вызвать панику или страх", – сказал он.

Как писал "Телеграф", 5 апреля в непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" (ПМР) снова раздался взрыв на военном объекте. После мартовского прилета по вертолету местные "власти" вновь заявили об атаке дронов.

17 марта по военной базе вблизи Тирасполя в непризнанном Приднестровье был нанесен удар неизвестного беспилотника. Пока ответственность за инцидент никто на себя не взял. Впрочем, по мнению аналитиков американского Института изучения войны, за провокацией стоит Россия.

В ГУР МО Украины также отметили, что заявление "ПМР" о якобы атаке дрона на воинскую часть на этой территории – это обычная провокация, как и прошлая атака на вертолет. Украина к атаке не причастна и не стала бы тратить дроны на подобную атаку.