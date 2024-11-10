В Европе появится интересная система обороны из Израиля

Она предназначена для борьбы с баллистическими ракетами

На территории Германии уже в 2025 году будет размещена израильская многоуровневая система ПВО Arrow 3. Это должно укрепить связи между странами и поддержать оборонную промышленность Израиля.

Данная система была создана для борьбы с баллистическими ракетами большой дальности. Об этом сообщили на официальной странице израильского Министерства обороны.

"Министерство обороны Израиля и Германии начало совместную подготовку и координацию первоначального размещения израильской системы Arrow 3 на немецкой земле в 2025 году", — говорится в сообщении.

Германия приобретает эту систему в рамках Европейской инициативы "Небесный щит" для защиты от российских ракет. Соглашение было одобрено Бундестагом в июне 2023 года, и ожидается, что системы будут введены в эксплуатацию в начале 2025 года.

Сделка получила одобрение США в августе 2023 года. Министерство обороны Израиля заявило, что сделка стоимостью 3,5 миллиарда долларов является крупнейшей оборонной покупкой в истории их страны.

Система противоракетной обороны Arrow 3 является передовой мировой технологией, предназначенной для перехвата баллистических ракет за пределами атмосферы. Систему впервые испытали в условиях боевых действий после вторжения террористической группировки ХАМАС в Израиль в октябре.

Д ля справки: Arrow 3 или "Стрела-3" — это внеатмосферная гиперзвуковая противоракета, совместно разработанная и производимая Израилем и Соединенными Штатами Америки. Проект создали компании Israel Aerospace Industries и Boeing.

"Стрела-3" обеспечивает внеатмосферный перехват баллистических ракет (на космическом участке их траектории), в том числе межконтинентальных баллистических ракет, несущих ядерные, химические, биологические или обычные боеголовки.

Благодаря возможности отклонения двигателя его боевая машина может резко менять направление, позволяя ей поворачиваться, чтобы увидеть приближающиеся спутники. Заявленная дальность полета ракеты составляет до 2400 км.

По словам председателя Израильского космического агентства, "Стрела-3" может служить противоспутниковым оружием, которое сделает Израиль одной из немногих стран в мире, способных уничтожать орбитальные спутники.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина совместно с США и рядом стран Европы работает над проектированием и созданием новых собственных систем ПВО. Кроме того, США уже выделили $270 млн. на закупку критически важных комплектующих для производства Украиной БПЛА и систем радиоэлектронной борьбы.