У Європі з'явиться цікава система оборони з Ізраїлю

Вона розроблена для боротьби з балістичними ракетами

На території Німеччини вже у 2025 році буде розміщено ізраїльську багаторівневу систему ППО Arrow 3. Це має зміцнити зв’язки між країнами та підтримати оборонну промисловість Ізраїлю.

Ця система була створена для боротьби з балістичними ракетами великої дальності. Про це повідомили на офіційній сторінці ізраїльського Міністерства оборони.

"Міністерство оборони Ізраїлю та Німеччини розпочало спільну підготовку та координацію початкового розміщення ізраїльської системи Arrow 3 на німецькій землі у 2025 році", — йдеться в повідомленні.

Німеччина отримує цю систему в рамках Європейської ініціативи "Небесний щит" для захисту від російських ракет. Угода була схвалена Бундестагом у червні 2023 року, і очікується, що систему буде введено в експлуатацію на початку 2025 року.

Угода отримала схвалення США у серпні 2023 року. Міністерство оборони Ізраїлю заявило, що угода вартістю 3,5 мільярда доларів є найбільшою оборонною покупкою в історії їх країни.

Система протиракетної оборони Arrow 3 є передовою світовою технологією, призначеною для перехоплення балістичних ракет за межами атмосфери.

Систему вперше випробували в умовах бойових дій після вторгнення терористичного угруповання ХАМАС в Ізраїль у жовтні.

Для довідки: Arrow 3 або "Стріла-3" — це позаатмосферна гіперзвукова протиракета, спільно розроблена та вироблена Ізраїлем та Сполученими Штатами Америки. Проект створили компанії Israel Aerospace Industries та Boeing.

"Стріла-3" забезпечує позаатмосферне перехоплення балістичних ракет (на космічній ділянці їхньої траєкторії), у тому числі міжконтинентальних балістичних ракет, що несуть ядерні, хімічні, біологічні або звичайні боєголовки.

Завдяки можливості відхилення двигуна його бойова машина може різко змінювати напрямок, дозволяючи їй повертатися, щоб побачити супутники, що наближаються. Заявлена дальність польоту ракети становить 2400 км.

За словами голови Ізраїльського космічного агентства, "Стріла-3" може служити протисупутниковою зброєю, яка зробить Ізраїль однією з небагатьох країн світу, здатних знищувати орбітальні супутники.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна спільно зі США та низкою країн Європи працює над проектуванням та створенням нових власних систем ППО. Крім того, США вже виділили $270 млн на закупівлю критично важливих комплектуючих для виробництва Україною БПЛА та систем радіоелектронної боротьби.