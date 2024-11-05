Google слил фото украинского ПВО: эксперт озвучил "зраду" и "перемогу"

Украина на уровне государства узнала про этот слив не сразу

Украина узнала о сливе фото расположения украинской ПВО Google только через неделю после обновления карт, ведь в сети эти снимки "гуляют" еще с 28 октября. Однако в этой ситуации есть и "зрада", и "перемога".

Об этом рассказал "Телеграфу" политический обозреватель Геннадий Дубов. По его словам, Google обновил карты еще неделю назад, засветив украинскую технику, но "зрада" не в этом.

Ведь у Дубова возникает вопрос: почему Украина на уровне государства узнала про этот слив только через неделю, когда уже вся сеть в этих снимках.

"С понедельника на прошлой неделе это есть в сети. Уже неделю как минимум, а возможно и больше это все висит, и никаких выходных в Google в понедельник не было", — говорит он.

То есть прошло минимум пять дней, и это можно было узнать раньше, просто листая Telegram.

"Весь аппарат, который всему противодействует, должен бы работать эффективно. Он расчехлился только к концу недели, на выходных, и потом сам уже сослался на tiktok с фото, которым уже неделю. А мы узнали об этом как государство в субботу. Вот тут и есть так называемая "зрада", — объясняет политический обозреватель.

В то же время, слив фото украинской ПВО Google имеет и "перемогу", ведь РФ может использовать для получения спутниковых снимков не только эту сеть. По словам Дубова, сегодня существует много частных компаний, которые условно за 200 долларов, на заказ делают спутниковые снимки где угодно.

"К сожалению для нас, эти коммерческие организации не отказываются от заказов из РФ. К тому же у оккупантов есть хоть и слабенькая, но все равно существует, своя спутниковая разведка", — говорит политический обозреватель.

Он акцентирует, что какой-то ультратайны Google России не открыл, ведь оккупанты имеют свои каналы получения этой информации. Поэтому это вряд ли повлияет на размещение оружия именно россиян и их удары.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что слили "проект договора" между Россией и Украиной в 2022 году.