В сети появилась меткая карикатура на разговор Трампа с Путиным

Ее опубликовал Charlie Hebdo

В сети появилась яркая карикатура по поводу возобновления новоизбранным президентом США диалога с главой России Владимиром Путиным. Автор изобразил Трампа в образе влюбленного, который никак не может первым прекратить разговор.

Карикатура опубликована в Instagram Charlie Hebdo. Это французский литературно-художественный еженедельный журнал политической сатиры, который высмеивает политиков, ультраправых и религию.

На карикатуре, посвященной возобновлению Трампом диалога с Путиным, американский политик лежит без одежды на кровати с телефоном. Над ним – сердечко с надписью "Нет, это ты первым вешай трубку!". Сама карикатура подписана "Трамп возобновляет диалог с Путиным".

Напомним, The Washington Post сообщил, что 5 ноября Трамп позвонил по телефону Путину. Основной темой их разговора стала война на Украине. Американец посоветовал Путину не обострять войну в Украине и напомнил о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе.

Как сообщал "Телеграф", президент Украины Владимир Зеленский считает, что с приходом в Белый дом администрации нового президента США Дональда Трампа российско-украинская война может закончиться быстрее.