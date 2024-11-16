У мережі з'явилася влучна карикатура на розмову Трампа з Путіним

Її опублікував Charlie Hebdo

В мережі з'явилася яскрава карикатура з приводу відновлення новообраним президентом США діалогу с главою Росії Володимиром Путіним. Автор зобразив Трампа в образі закоханого, який ніяк не може першим припинити розмову.

Карикатура опублікована в Instagram Charlie Hebdo. Це — французький літературно-мистецький щотижневий журнал політичної сатири, який висміює політиків, ультраправих та релігію.

На карикатурі, присвяченій поновленню Трампом діалогу з Путіним, американський політик лежить без одягу на ліжку з телефоном. Над ним — сердечко з написом "Ні, це ти першим вішай трубку!". Сама карикатура підписана "Трамп відновлює діалог із Путіним".

Нагадаємо, The Washington Post повідомив, що 5 листопада Трамп зателефонував Путіну. Основною темою їх розмови стала війна в Україні. Американець порадив Путіну не загострювати війну в Україні та нагадав про значну військову присутність Вашингтона в Європі.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський вважає, що з приходом до Білого дому адміністрації нового президента США Дональда Трампа російсько-українська війна може закінчитись швидше. За словами президента, між ним та Трампом склалася конструктивна взаємодія.