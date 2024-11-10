Трамп позвонил Путину и дал ему интересный совет

В Кремле данную информацию не комментируют

Дональд Трамп, который стал победителем на президентских выборах в США 5 ноября, позвонил президенту РФ Владимиру Путину. Основной темой разговора стала война в Украине.

Об этом сообщается в материале The Washington Post. В Кремле эту информацию на данный момент официально не прокомментировали.

"Трамп посоветовал российскому президенту не обострять войну на Украине и напомнил ему о значительном военном присутствии Вашингтона в Европе", — говорится в сообщении.

По словам нескольких источников, президенты обсудили достижение мира на европейском континенте и возможные пути его достижения. Дональд Трамп при этом выразил заинтересованность в дальнейших разговорах, которые будут посвящены обсуждению "скорейшего разрешения войны на Украине".

Беседа прошла "на фоне общей неопределенности относительно того, как Трамп перезагрузит мировую дипломатическую шахматную доску союзников и противников США" после своей победы.

Стоит отметить, что это был первый разговор двух политиков с момента победы республиканца на выборах в США.

Напомним, по информации СМИ, новая инаугурация Дональда Трампа намечена на 20 января 2025 года. На данный момент неизвестно, кто из высокопоставленных гостей примет участие в мероприятии. Особый интерес вызывает вопрос, посетит ли инаугурацию Джо Байден, который в июле 2024 года снял свою кандидатуру с предвыборной гонки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, чем будет заниматься Трамп в первые дни своего президентства. Предполагается, что по возвращении в Белый дом его решения будут касаться нелегальной миграции и добычи нефти. Он будет действовать быстро и решительно.