Пєсков спростував розмову Путіна з Трампом та розповів, коли вона відбудеться

Розмови ще не було, каже Пєсков

Нещодавно ЗМІ поширювали інформацію про те, що новообраний президент США Дональд Трамп уже провів розмову з Путіним. Проте у Кремлі спростували ці повідомлення.

Дмитро Пєсков, речник президента РФ, в коментарі журналісту Павлу Зарубіну назвав ці публікації "газетною качкою". За його словами, складно зрозуміти мотиви тих, хто поширює подібні неправдиві заяви.

Щодо можливості майбутнього спілкування між політиками, Пєсков зазначив, що контакт може відбутися лише за умови, якщо обидві сторони вбачатимуть у цьому необхідність.

Представник Кремля також повідомив, що наразі жодних приготувань до телефонної розмови між Путіним та Трампом не ведеться. Водночас він підкреслив, що за потреби такий зв'язок може бути організований оперативно.

Останнім часом західні ЗМІ неодноразово повідомляли про можливі контакти між російським президентом та колишнім очільником Білого дому. Особливої актуальності ці чутки набули на тлі президентської кампанії у США, де Трамп здобув перемогу.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що у разі перемоги на виборах зможе врегулювати конфлікт в Україні шляхом переговорів з Путіним протягом 24 годин після вступу на посаду.

Нагадаємо, що Зеленський поспішає організувати зустріч із Трампом. ЗМІ дізналися, що Київ запропонує Вашингтону.