Затопили Кима топливом: сколько нефти передала Россия Северной Корее в обмен на оружие и солдат

Пхеньян получает от сделок из РФ гораздо больше, чем Россия, считают британские аналитики

Российский режим, начиная с марта 2024 года, передал Северной Корее более миллиона баррелей (около 56 тысяч тонн) нефти. Это одна из форм расчета россиян с северокорейским режимом за вооружение, а в последнее время – еще и за оказанную живую силу.

Об этом сообщило британское издание BBC со ссылкой на данные исследовательского центра Open Source Centre. Центр выполнил анализ спутниковых снимков и обнаружил не менее 43 рейсов, которые совершили подсанкционные северокорейские танкеры в российские порты, в том числе нефтяной терминал РФ на Дальнем востоке.

Все суда прибывали обратно в порты КНДР загруженными российской нефтью. Первый задокументированный рейс состоялся 7 марта 2024 года, через семь месяцев после первых сообщений о предоставлении северокорейских боеприпасов России, последний задокументированный – 5 ноября 2024 года.

То, что таким образом Кремль платит КНДР за предоставление вооружения, боеприпасов и живой силы для войны с Украиной, подтвердили министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми и ряд британских экспертов. По их мнению, Пхеньян получает больше, чем Россия.

"Постоянное поступление нефти обеспечивает Северной Корее уровень стабильности, невиданный с момента введения санкций", — отметил в комментарии изданию старший аналитик Open Source Centre Джо Берн.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что КНДР способна отправить россиянам гораздо больше солдат, ведь отношения между Северной Кореей и Россией продолжают укрепляться. При этом некоторые чиновники говорят, что их численность может достичь ста тысяч.

Как сообщалось ранее, Северная Корея уже отправляла баллистические ракеты России, но на днях также была замечена переброска тяжелой артиллерии и РСЗО. Всего речь идет про как минимум 70 единиц техники.