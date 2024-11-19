Вырезал болгаркой свастики. Известный реставратор икон порочил мемориалы жертвам Холокоста

Он является просто фанатиком свастик

Сотрудники СБУ задержали мужчину, который в течение августа-сентября 2019 года совершил серию нападений на мемориалы жертвам Холокоста в Николаевской и Кировоградской областях. Злоумышленник повреждал памятники, используя болгарку и нанося свастики и оскорбительные надписи.

По информации правозащитника Вячеслава Лихачева, первый инцидент произошел 17 августа 2019 у села Березки Николаевской области. На местном мемориале неизвестный выцарапал свастики и оскорбительные высказывания.

15 сентября того же года пострадал мемориал у села Богдановка. Кроме свастик и оскорблений, на памятник был прикреплен лист с угрозами от имени "украинского народа" со следующими высказываниями: "Опомнитесь, жиды, остановитесь, потому что продажа украинской земли быстро приведет вас к Холокосту".

17 сентября подобный вандализм случился в поселке Головановск Кировоградской области. На этот раз злоумышленник добавил надпись "Гайдамаки ножи освятили" и снова прикрепил листовку с угрозами.

СБУ задержала подозреваемого в октябре того же года. Как сообщает Лихачев, им оказался Олег Якубовский, 1965 года рождения, киевский коллекционер и реставратор икон родом из Николаева.

Во время обыска в частном доме правоохранители обнаружили многочисленные нацистские и неоязыческие символы. В частности, мужчина собственноручно изготовил несколько десятков металлических свастик.

"Он считал себя, не знаю, оправдано ли, потомком польского художника Станислава Якубовского, который сто лет назад придумал и ввел в широкий оборот восьмилучевую свастику-коловрат, которая к нашему времени стала общепринятым в кругах славянских неоязычников "исконным" религиозным символом, – отмечает мужчина.

Олегу Якубовскому сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: "надругательство над братской могилой" и "нарушение равноправия граждан по этническому признаку".

Олег Якубовский

В ходе судебного процесса подозреваемый перестал появляться на заседании. Суд сначала вынес решение о принудительной доставке, а затем объявил мужчину в розыск.

Правоохранители характеризуют Якубовского как "фанатического поклонника свастик и рун". Его дом был полностью украшен нацистской символикой, а автомобиль имел изображение свастики.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Кривом Роге вандалы наделали беды. Неизвестные злоумышленники бросили кирпич в лобовое стекло вагона с пассажирами.