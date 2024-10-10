В немецком городе украли мемориальную брусчатку с именами жертв Холокоста. Причем здесь Израиль

Полиция начала расследование

В восточногерманском городе Цайц исчезли вмонтированные в булыжную мостовую 10 мемориальных табличек жертвам Холокоста. Событие произошло в понедельник, 7 октября, в годовщину нападения ХАМАС на Израиль.

Об этом сообщает израильское издание Times of Israel. Там отметили, что таблички 10х10 сантиметров с именами погибших, преимущественно евреев, были вмонтированы в булыжную мостовую рядом с местами, где они проживали перед тем, как их депортировали и замучили в лагерях. На плитках были их имена, даты рождения и названия концлагерей, куда их забрали.

В полиции заявили, что кража, скорее всего, произошла на выходных и по этому факту начали расследование.

Мэр Цайца Катрин Вебер увидела политические мотивы в поступке неизвестных и назвала его атакой на демократию. Местный гурбенатор Ульрих Гюц заявил, что тот, кто так поступил, пытается стереть память о Холокосте и это совершенно неприемлемо.

Городские власти анонсировали на следующую неделю (19 октября) мемориальное шествие, во время которого пройдут по всем местам, откуда забрали камни. Также открыли сбор средств на изготовление новых табличек взамен украденным.

Памятные знаки такого образца есть во многих городах Германии, но не повсюду согласились. В Мюнхене, в частности, проект не стали реализовывать из-за позиции местной еврейской общины, что по мостовой с именами людей будут ходить и ездить.

Ранее "Телеграф" писал, что в Германии неизвестные поместили в мечети голову свиньи, завернутую в флаг Палестины с надписью "Украина за Израиль".