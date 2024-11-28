На фоне новых угроз Путина в Брюсселе пройдет заседание Совета Украина-НАТО

Министры иностранных дел НАТО обсудят российскую агрессию.

В Брюсселе 3 и 4 декабря пройдет очередная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Также участие в ней примет глава украинского ведомства Андрей Сибига.

Об этом говорится в программе мероприятия, которая есть в распоряжении "Телеграфа".

В то же время, вечером, 3 декабря, запланирована встреча Совета Украина-НАТО в формате рабочего ужина.

Напомним, Совет Украина-НАТО – это уникальный формат, в рамках которого государства-члены Альянса и Украина заседают как равносильные стороны. Он включает в себя взаимные консультации Киева с союзниками и принятие соответствующих решений.

Совет также служит механизмом кризисных консультаций между Украиной и Североатлантическим союзом. В последний раз такое заседание прошло 26 ноября на уровне послов. Это произошло после запуска Россией по Днепру экспериментальной баллистической ракеты средней дальности. Высокопоставленные украинские чиновники по видеосвязи ознакомили коллег с ситуацией.

В Альянсе заверили, что применение россиянами ракеты не изменит курс конфликта и не сдержит союзников от поддержки Украины.

28 ноября российский диктатор Путин прибег к новому витку шантажа, пригрозив атаками "всеми имеющимися средствами" в случае появления у Украины ядерного оружия. А также в очередной раз угрожая ударами по центрам принятия решений в Украине.