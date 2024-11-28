Войны не будет, будет "эсвэо": в Германии раскрыли возможный сценарий нападения России на НАТО

Россияне с точки зрения численности личного состава армии и материальных средств будут способны напасть на НАТО до конца десятилетия

В ближайшие годы российский режим может совершить нападение на территории НАТО. Однако полномасштабной войны не будет, поскольку Россия понимает, что проиграет ее, а вместо этого Кремль может попытаться провести очередную своеобразную "эсвэо" — ограниченную военную операцию.

Об этом заявил руководитель Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, сообщает немецкое издание Zeit. Каль подчеркнул, что Россия активно готовится к войне с западными странами, военная конфронтация и непрерывная война становится для Кремля "единственным возможным вариантом".

Каль добавил, что россияне с точки зрения численности личного состава армии и материальных средств будут способны напасть на НАТО до конца десятилетия. С другой стороны, широкомасштабного нападения на страны НАТО не будет, поскольку это будет означать поражение РФ. Кремль попытается провести ограниченную операцию по примеру того, чем должна была быть война в Украине. К примеру, он попытается полностью захватить норвежский арктический остров Шпицберген – либо устроит "молниеносное вторжение" в страны Балтии под предлогом защиты там российских меньшинств.

Главной целью России будет не столько захват территории, сколько дискредитация статьи 5 Устава НАТО о коллективной безопасности. Если статья 5 окажется неработающей, это может привести к распаду Североатлантического союза.

"В Кремле сомневаются, останется ли в силе обязательство оказывать помощь по статье 5 Североатлантического договора в чрезвычайных ситуациях… Если такие взгляды возобладают в российском руководстве, риск военного конфликта в ближайшие годы также возрастет", – сказал Каль.

Кроме того, руководитель BND предположил, что Россия попытается расколоть НАТО еще до начала войны. К примеру, она попытается переманивать отдельные страны-члены Альянса на свою сторону – Каль не назвал конкретные примеры, но вполне понятно, какие страны он имел в виду. Также, добавил директор BND, глава РФ Владимир Путин, скорее всего, "испытает красные линии Запада и пойдет на дальнейшую эскалацию".

На заявления Каля отреагировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. Он напомнил, что Украина неоднократно предупреждала НАТО о том, что Россия может напасть на страны Балтии через несколько лет.

"Услышали наконец. Говорил ранее, что до нападения на страны Балтии осталось 4-6 лет. К сожалению, в общении с некоторыми представителями этих стран слышу, что они уверены в безопасности, и что раз все практически войска России сегодня задействованы в Украине, то там они не соберутся. К сожалению, Россия готовит экономику к войне с Западом, а также людей. Сегодня ресурсов нет, но за 4-6 лет при нынешних обстоятельствах они будут у РФ и их союзников. Надо наконец-то начать накапливать Таурус. Не даете его нам, так хоть начните делать и накапливать для себя", — отметил он.

Как сообщалось ранее, страны Европы обсуждают вопросы отправки своих войск в Украину в случае обострения войны с Россией, а в НАТО допускают возможность нанесения ударов по российской территории.

При этом западные страны имеют большую проблему. Там долгое время считали качество ключевым параметром при создании военной техники и подготовке армии. Однако война России против Украины показала, что эта стратегия будет нежизнеспособна в случае любого масштабного противостояния.