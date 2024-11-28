Путин снова похвастался "Орешником" и заявил о его "чудо-возможностях"

Путин выдал новую страшилку

Президент РФ Путин рассказал о технических характеристиках новой баллистической ракетной системы "Орешник". Это принципиально новый класс оружия с уникальными боевыми возможностями.

Как говорит Путин, ракета имеет очень мощные технические параметры. Система предполагает использование десятков боевых блоков, способных самостоятельно наводиться на цель. Скорость полета составляет около 10 махов, что равняется примерно 3 километрам в секунду. Об этом он заявил РосСМИ.

Температура поражающих цель элементов достигает 4000 градусов Цельсия. Для сравнения, это близко к температуре Солнца (там 5-6 тысяч градусов). В результате такого мощного теплового воздействия любые объекты в эпицентре взрыва превращаются в мелкую пыль.

Путин также отметил уникальность "Орешника". По его словам, ракета способна поражать высокозащищенные и глубоко расположенные объекты.

По утверждению Путина, в ближайшее время в мире не появятся аналоги этой системы. У России уже есть несколько готовых к применению ракетных комплексов "Орешник". Президент РФ говорит, что в случае массированного применения системы ее мощь будет приближена к мощности ядерного удара.

Ранее "Телеграф" писал, что, по словам Путина, "центры принятия решений" в Киеве могут стать потенциальными целями для "Орешника". Генеральный штаб и Министерство обороны РФ якобы прорабатывают возможные направления применения этого оружия на украинской территории.