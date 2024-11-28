На тлі нових погроз Путіна у Брюсселі пройде засідання Ради Україна-НАТО

Міністри закордонних справ НАТО обговорять російську агресію.

У Брюсселі 3 та 4 грудня пройде чергова зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Також участь у ній візьме очільник українського відомства Андрій Сибіга.

Про це йдеться у програмі заходу, яка є в розпорядженні "Телеграфу".

Водночас ввечері, 3 грудня, запланована зустріч Ради Україна-НАТО у форматі робочої вечері.

Зазначимо, Рада Україна-НАТО – це унікальний формат, у рамках якого держави-члени Альянсу і Україна засідають як рівносильні сторони. Він включає взаємні консультації Києва з союзниками та ухвалення відповідних рішень.

Рада також слугує механізмом кризових консультацій між Україною та Альянсом. Востаннє таке засідання пройшло 26 листопада на рівні послів. Це сталося після запуску Росією по Дніпру експериментальної балістичної ракети середньої дальності. Високопоставлені українські урядовці по відеозв’язку ознайомили колег із ситуацією.

В Альянсі запевнили, що застосування росіянами ракети не змінить курсу конфлікту та не стримає союзників від підтримки України.

28 листопада російський диктатор Путін вдався до нового витку шантажу, пригрозивши атаками "усіма наявними засобами" у разі появи в України ядерної зброї. А також вчергове погрожуючи ударами по центрах прийняття рішень в Україні.