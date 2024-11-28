Путин нарывается на статью 5: в НАТО рассказали, что заставит её применить

Если Россия продолжит свои диверсии против НАТО, Альянс может применить статью о коллективной обороне

В Организации Североатлантического договора (НАТО) могут применить статью 5, которая предусматривает коллективную оборону в случае нападения или диверсий со стороны России.

Об этом сообщает Reuters. Глава службы внешней разведки Германии Бруно Каль заявил, что в Альянсе от Москвы ожидают дальнейших проявлений "гибридной войны", а потому в НАТО не исключают возможность применения 5-ой статьи.

"Широкое применение гибридных мер Россией увеличивает риск того, что НАТО в конечном итоге рассмотрит возможность применения статьи 5 о взаимной обороне", — заявил Каль.

Напомним, статья 5 Североатлантического договора содержит принцип "коллективной обороны" против внешних угроз. Там сказано, что вооруженное нападение на одного из участников Альянса является нападение на весь блок НАТО в целом. Каждый член Организации при этом самостоятельно решает, какую именно помощь оказать своему союзнику.

Кроме того в статье говорится о том, что "никакие соображения любого характера" не являются и не могут служить оправданием такой агрессии.

Как сообщал "Телеграф" ранее, страны Европы обсуждают вопросы отправки своих войск в Украину в случае обострения войны с Россией.