Практично без опору: повстанці увійшли до ще одного великого міста Сирії (відео)

Повстанці демонструють серйозний поступ

Ситуація в Сирії продовжує стрімко розвиватися після переходу Алеппо до повстанців. У мережі з’являється інформація, що противники Башара Асада вже помічені у місті Хама, а в Дамаску відбувається спроба державного перевороту.

Як повідомляє ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін, на шляху до Хами бійці руху Хайят Тахрір аш-Шам (ХТШ) практично не зустріли опору з боку лоялістів. Водночас у мережі вже з’явилися відеозаписи, на яких видно, що повстанці вже всередині Хами.

На тлі цього місцеві ЗМІ повідомили, що стрілянину було чути у Дамаску, де попередньо відбувається спроба держперевороту. Як пише Clash Reports, чиновники Асада, своєю чергою, повідомляють, що ця інформація не відповідає дійсності.

Повстанці у Хамі

Хама на карті. Зеленим виділено зону під контролем повстанців, червоним — військ Асада, жовтим — курдських формувань

За даними Liveuamap, Хама вже частково перейшла в руки ХТШ.

За даними Левіна, також з’являються дані, що сили повстанці Вільної сирійської армії, які перебували на американській базі Ет-Танф на півдні країни, теж почали рухатися. Однак поки що незрозуміло, чи приєдналися вони до боїв, чи ні.

На тлі цього також з’явилася інформація, що Москва зняла з посади командувачами своїх військ у Сирії генерал-лейтенанта Сергія Киселя.

Як відомо, увечері 27 листопада стало відомо, що бойовики руху ХТШ розпочали серйозний наступ на друге за розмірами місто Сирії — Алеппо. Очевидно, їм вдалося застати сили Асада зненацька, оскільки місто повністю перейшло під контроль бунтівників всього за добу.

Сирійська армія багато трималася на допомоги росіян, іранців та "Хезболли", а без їхньої допомоги просто почала розвалюватися.