Как ситуация в Сирии повлияет на войну в Украине: прогноз эксперта

Руководитель Центра военно-правовых исследований рассказал, что будет дальше в Сирии и Украине

После взятия сирийскими повстанцами Алеппо российский президент вряд ли будет помогать сирийскому лидеру Башару Асаду в войне в Сирии, поскольку Дамаск не помог Москве в войне против Украины.

Об этом в интервью программе "Зараз" на YouTube-канале "Телеграфа" рассказал военно-политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он отметил, что в 2022 году, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину и понесла первые серьезные потери под Киевом, Кремль начал привлекать на свою сторону наемников из разных стран, в том числе Сирии, Ливана и Ливии.

В число наемников должны были войти представители ливанской "Хезболлы", сирийцы, а также военнослужащие афганской армии, которые бежали от талибов в Иран. Всего Россия планировала набрать 16 000 человек.

Из этих 16 тысяч было зафиксировано от 1000 до 1200 человек, кто реально приехал. Кого-то из них видели под Мариуполем в первые дни боев, а некоторые даже пытались под видом беженцев прорвать белорусско-польскую границу.

Хотя Россия выступала гарантом безопасности режима Асада, сейчас условия поменялись.

"Во-первых, Россия обратила все свое внимание на войну против Украины. Во-вторых, большая часть сил авиации и всех средств сконцентрированы здесь. В-третьих, силы, которые противостоят Асаду, почувствовали окно возможностей и пользуются слабостью Путина", — заявил Мусиенко.

Он отметил, что Путин настолько одержим идеей уничтожения Украины, что не обращает внимание на внутренние проблемы в России. Это привело к восстаниям заключённых-мусульман в российских тюрьмах.

Также Путин фактически теряет рычаги своего влияния в странах ОДКБ. К примеру, глава правительства Армении Никол Пашинян критикует российское руководство, которое не вступилось за Ереван в войне с Азербайджаном за Нагорный Карабах.

"Пашинян откровенно критикует ОДКБ, а Путин в Казахстане рассказывал об "Орешнике". То есть он теряет влияние на Армению, на некоторые регионы Закавказья, но к большому сожалению все же выигрывает в Грузии, пока что. В то же время он теряет влияние в Сирии. А этим пользуются Турция и другие внешнеполитические игроки", — заявил Мусиенко.

Эксперт отметил, что Россия не может одновременно воевать на два фронта — в Украине и Сирии. В то же время Кремль будет пытаться задействовать свои ресурсы в других странах.

"Ну, например, снимет какой-нибудь контингент с Мали, или "Африканский корпус". Но я не думаю, что кого-то они сейчас заберут с войны против Украины. Все же будут пытаться просить либо Иран, либо будут пытаться своими силами справиться", — отметил аналитик.

Он добавил: если Россия решится окончательно выйти из участия в сирийской войне, для нее это будет куда хуже, чем вывод войск США из Афганистана в 2021 году. Тогда Путин высмеивал Байдена за "проигрыш", а теперь весь мир будет смеяться над Путиным и Россией.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский назвал Владимира Путина "убийцей и террористом".