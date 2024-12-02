Украинский шахматный клуб GRECO – самый сильный в Европе среди юристов

Во французском городке Аньер-сюр-Сен финишировал Корпоративный чемпионат Европы среди шахматных клубов, в котором приняли участие 57 команд.

На этот престижный в бизнес-кругах турнир делегировали своих представителей многие ведущие компании – в частности, Microsoft Europe, Post Swiss, Leonard, VW Financial Services, European Patent, Agrofert, а Google, Volkswagen и Banque de France выставили по две команды.

Самые мощные клубы пригласили под свои цвета известных маэстро – на первых досках выступали претенденты на мировую шахматную корону разных лет Гата Камский (США) и Максим Вешье-Лаграв (Франция), игроки своих национальных сборных Эдвин Л’Ами (Нидерланды), Лоран Фрессине Лагард (оба – Франция), Димитрос Мастровасилис (Греция), Фроде Уркедаль (Норвегия)… За команду Post Swiss выступал Даниэль Дарда (Бельгия), который только неделю назад стал вице-чемпионом Европы.

Честь Украины защищал на чемпионате Европы киевский клуб GRECO, представляющий одноименную юридическую компанию. За нашу команду играли: гроссмейстер Владимир Онищук, международные мастера Валерий Гринев и Алексей Малый, а также Павел Куфтырев (капитан команды) и Станислав Браверман.

Команда GRECO (слева) к бою готова

Украинцы (кстати, одни из немногих, кто выступал без зарубежных легионеров) после первого дня соревнований шли среди лидеров. Но несколько досадных потерь очков на финише оставили команду за пределами подиума.

Однако в итоге GRECO занял общее 10-е место и стал самым сильным среди юридических клубов. Наши земляки подтвердили свой высокий статус и шахматный уровень – напомним, что летом на корпоративном чемпионате мира GRECO выиграл первенство среди юристов.

В нашей команде лучшие результаты показали Валерий Гринев – фантастические 8 очков из 9 возможных, без поражений (!) и Алексей Малый – 7 очков из 9.

Тройку призеров Корпоративного чемпионата Европы составили: 1. Europe Echecs (Евросоюз), 2. Leonard (Франция) и 3. PvC (Польша).

Павел Куфтырев (в центре) анализирует с коллегами только что завершенную партию

Капитан шахматного клуба GRECO и управляющий партнер GRECO Law Company Павел Куфтырев отметил, что доволен результатом команды, но признался, что она заслуживала большего: "Мы удачно выступили в первый игровой день – три матчевых победы и одна ничья. Но на второй день в двух ключевых поединках, доминируя над соперниками, не смогли их дожать – с будущим серебряным призером Leonard сыграли вничью, а чемпиону Europe Echecs досадно уступили… Впрочем, мы снова доказали, что является самым сильным шахматным клубом среди юристов – это высокое достижение!

Все наши игроки внесли вклад в общий успех, но все же отдельно отмечу Валерия Гринева, который показал лучший результат среди всех участников чемпионата. Он не только искусно громил соперников, но и как тренер помогал партнерам готовиться к важным партиям. Также традиционно мощно выступил Алексей Малый – наш надежный командный игрок.

На будущее мы сохраним костяк клуба и, уверен, не только сбережем реноме сильнейших среди юристов, но и сразимся за пьедестал".