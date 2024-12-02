Український шаховий клуб GRECO – найсильніший в Європі серед юристів

У французькому містечку Аньєр-сюр-Сен фінішував Корпоративний чемпіонат Європи серед шахових клубів, в якому взяли участь 57 команд.

На цей престижний у бізнесових колах турнір делегували своїх представників багато провідних компаній – зокрема, Microsoft Europe, Post Swiss, Leonard, VW Financial Services, European Patent, Agrofert, а Google, Volkswagen і Banque de France виставили по дві команди.

Найпотужніші клуби запросили під свої кольори знаних маестро – на перших дошках виступали претенденти на світову шахову корону різних років Гата Камський (США) і Максим Вешьє-Лаграв (Франція), гравці своїх національних збірних Едвін Л’Амі (Нідерланди), Лоран Фрессіне, Максим Лагард (обидва – Франція), Дімітрос Мастровасіліс (Греція), Фроде Уркедаль (Норвегія)… За команду Post Swiss виступав Даніель Дарда (Бельгія), який лише тиждень тому став віцечемпіоном Європи. Загалом у Корпоративному ЧЄ зіграли 20 гросмейстерів. Такому складу учасників можуть позаздрити навіть відомі традиційні шахові турніри.

Честь України захищав на чемпіонаті Європи київський клуб GRECO, який представляє однойменну юридичну компанію. За нашу команду грали: гросмейстер Володимир Онищук, міжнародні майстри Валерій Гриньов і Олексій Малий, а також Павло Куфтирєв (капітан команди) і Станіслав Браверман.

Команда GRECO (ліворуч) до бою готова

Українці (до речі, одні з небагатьох, хто виступав без закордонних легіонерів) після першого дня змагань йшли серед лідерів. Але кілька прикрих втрат очок на фініші залишили команду за межами подіуму.

Проте у підсумку GRECO посів загальне 10-те місце і став найсильнішим серед юридичних клубів. Наші земляки підтвердили свій високий статус і шаховий рівень – нагадаємо, що влітку на корпоративному чемпіонаті світу GRECO також виграв першість серед юристів.

У нашій команді найкращі результати показали Валерій Гриньов – фантастичні 8 очок з 9 можливих, без поразок (!) та Олексій Малий – 7 очок з 9.

Трійку призерів Корпоративного чемпіонату Європи склали: 1. Europe Echecs (Євросоюз), 2. Leonard (Франція) і 3. PvC (Польща).

Павло Куфтирєв (у центрі) аналізує з колегами щойно завершену партію

Капітан шахового клубу GRECO та керуючий партнер GRECO Law Company Павло Куфтирєв відзначив, що задоволений результатом команди, але зізнався, що вона заслуговувала на більше: "Ми вдало виступили в перший ігровий день – три матчеві перемоги і одна нічия. Але на другий день у двох ключових поєдинках, домінуючи над суперниками, не змогли їх дотиснути – з майбутнім срібним призером Leonard зіграли внічию, а чемпіону Europe Echecs прикро поступилися… Втім ми знову довели, що є найсильнішим шаховим клубом серед юристів – це високе досягнення!

Всі наші гравці зробили внесок у загальний успіх, та все ж окремо відзначу Валерія Гриньова, який показав найкращий результат серед усіх учасників чемпіонату. Він не лише майстерно громив суперників, а ще і як тренер допомагав партнерам готуватися до важливих партій. Також традиційно потужно виступив Олексій Малий – наш надійний командний гравець.

На майбутнє ми збережемо кістяк клубу і, впевнений, не лише збережемо реноме найсильніших серед юристів, а й поборемося за п’єдестал".