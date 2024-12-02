Рус

Український шаховий клуб GRECO – найсильніший в Європі серед юристів

Автор
Дмитро Романов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Український шаховий клуб GRECO – найсильніший в Європі серед юристів Новина оновлена 02 грудня 2024, 13:12

У французькому містечку Аньєр-сюр-Сен фінішував Корпоративний чемпіонат Європи серед шахових клубів, в якому взяли участь 57 команд.

На цей престижний у бізнесових колах турнір делегували своїх представників багато провідних компаній – зокрема, Microsoft Europe, Post Swiss, Leonard, VW Financial Services, European Patent, Agrofert, а Google, Volkswagen і Banque de France виставили по дві команди.

Найпотужніші клуби запросили під свої кольори знаних маестро – на перших дошках виступали претенденти на світову шахову корону різних років Гата Камський (США) і Максим Вешьє-Лаграв (Франція), гравці своїх національних збірних Едвін Л’Амі (Нідерланди), Лоран Фрессіне, Максим Лагард (обидва – Франція), Дімітрос Мастровасіліс (Греція), Фроде Уркедаль (Норвегія)… За команду Post Swiss виступав Даніель Дарда (Бельгія), який лише тиждень тому став віцечемпіоном Європи. Загалом у Корпоративному ЧЄ зіграли 20 гросмейстерів. Такому складу учасників можуть позаздрити навіть відомі традиційні шахові турніри.

Європейський шаховий турнір - афіша

Честь України захищав на чемпіонаті Європи київський клуб GRECO, який представляє однойменну юридичну компанію. За нашу команду грали: гросмейстер Володимир Онищук, міжнародні майстри Валерій Гриньов і Олексій Малий, а також Павло Куфтирєв (капітан команди) і Станіслав Браверман.

Команда GRECO (ліворуч) до бою готова
Команда GRECO (ліворуч) до бою готова

Українці (до речі, одні з небагатьох, хто виступав без закордонних легіонерів) після першого дня змагань йшли серед лідерів. Але кілька прикрих втрат очок на фініші залишили команду за межами подіуму.

Проте у підсумку GRECO посів загальне 10-те місце і став найсильнішим серед юридичних клубів. Наші земляки підтвердили свій високий статус і шаховий рівень – нагадаємо, що влітку на корпоративному чемпіонаті світу GRECO також виграв першість серед юристів.

У нашій команді найкращі результати показали Валерій Гриньов – фантастичні 8 очок з 9 можливих, без поразок (!) та Олексій Малий – 7 очок з 9.

Трійку призерів Корпоративного чемпіонату Європи склали: 1. Europe Echecs (Євросоюз), 2. Leonard (Франція) і 3. PvC (Польща).

Павло Куфтирєв (у центрі) аналізує з колегами щойно завершену партію
Павло Куфтирєв (у центрі) аналізує з колегами щойно завершену партію

Капітан шахового клубу GRECO та керуючий партнер GRECO Law Company Павло Куфтирєв відзначив, що задоволений результатом команди, але зізнався, що вона заслуговувала на більше: "Ми вдало виступили в перший ігровий день – три матчеві перемоги і одна нічия. Але на другий день у двох ключових поєдинках, домінуючи над суперниками, не змогли їх дотиснути – з майбутнім срібним призером Leonard зіграли внічию, а чемпіону Europe Echecs прикро поступилися… Втім ми знову довели, що є найсильнішим шаховим клубом серед юристів – це високе досягнення!

Всі наші гравці зробили внесок у загальний успіх, та все ж окремо відзначу Валерія Гриньова, який показав найкращий результат серед усіх учасників чемпіонату. Він не лише майстерно громив суперників, а ще і як тренер допомагав партнерам готуватися до важливих партій. Також традиційно потужно виступив Олексій Малий – наш надійний командний гравець.

На майбутнє ми збережемо кістяк клубу і, впевнений, не лише збережемо реноме найсильніших серед юристів, а й поборемося за п’єдестал".