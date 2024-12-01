Шантажировали Шумахера: в Германии судят вымогателей 15 млн евро

О здоровье легендарного гонщика ничего не известно

В декабре начнется громкий судебный процесс в деле о шантаже семьи легенды автоспорта Михаэля Шумахера. Бывшего телохранителя гонщика Маркуса Фриче обвиняют в шантаже семьи Шумахеров с целью вымогательства 15 миллионов евро.

Об этом сообщает dailymail. По информации источника, Фриче, работавший много лет на семью, входил в число доверенных лиц, которые имели доступ к личной информации и снимкам Михаэля.

Когда семья отказалась от услуг Фриче, он озлобился и придумал хитрый план шантажа Шумахеров. По данным прокуратуры Германии, Маркус нанял своего давнего друга Йылмаза Тозтуркана и его сына, специалиста по информационным технологиям, чтобы вымогать огромную сумму у Шумахеров. Предметом шантажа стали 1500 изображений, 200 видеороликов и обширные личные медицинские записи Шумахера. Все это Фриче вынес из особняка Шумахеров на четырех USB-накопителях и двух жестких дисках перед увольнением.

Затем группа мужчин пригрозила Шумахерам опубликовать данные в даркнете, если им не перечислят 15 млн евро. В итоге полиция задержала подозреваемых в вымогательстве. Им предъявлены обвинения в вымогательстве, а также в пособничестве и подстрекательстве к вымогательству. Подозреваемым грозит срок до 4 лет, но из-за суммы шантажа судья может дать и более длительное наказание.

Напомним, Шумахер не появляется на публике вот уже 11 лет. Семикратный чемпион мира в Формуле‑1 29 декабря 2013 года упал головой на камень, катаясь на лыжах. Бывший гонщик получил тяжелую черепно-мозговую травму и с тех пор достоверной информации о его здоровье нет.

Ранее, комментируя здоровье немца, экс-владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан заявил, что сыну легендарного гонщика "нелегко осознать, что отец не может быть частью семьи – он рядом, но его здесь нет".

Перед этим мы писали, что автомобиль экс-пилота "Феррари" продали за сумасшедшие деньги. Также сообщалось, что дети трогательно поздравили Шумахера с днем рождения.