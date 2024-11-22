Россия планирует диверсии: американская разведка сообщила об опасности для западного оборонпрома

Россияне прибегают к силовым диверсиям в Европе и пытаются вербовать агентов в США

Американские и европейские оборонные компании могут стать объектом диверсий российского режима. Российские субъекты в последнее время активно пытаются устраивать акты саботажа как на территории США, так и на территории других стран Запада.

Об этом говорится в специальном бюллетене американских разведывательных ведомств. С предупреждением по этому поводу выступили Национальный центр контрразведки и безопасности, ФБР и Министерство обороны США.

По данным США, спецслужбы российского режима пытаются вербовать сотрудников оборонной промышленности США. Всем, кто причастен к работе американской "оборонки", рекомендуется избегать контактов с какими-либо подозрительными посторонними лицами на территории предприятий или в запрещенных зонах. Под прицелом российской разведки – крупнейшие оборонные компании США, такие как Northrop Grumman Corp., Raytheon, Boeing и другие.

"Американские компании, особенно поддерживающие организации, вовлеченные в конфликт в Украине или другие текущие геополитические конфликты, как передовая практика, должны повысить бдительность и усилить меры безопасности", — сказано в сообщении.

Другой проблемой становится деятельность спецслужб РФ в Европе. Российская разведка прибегает к агрессивным методам, в частности, вербует преступников для организации поджогов, вооруженных нападений, кибератак, других диверсий и террористических актов на территории европейских союзников США. Россияне пытаются саботировать деятельность Rheinmetall, Nammo, Diehl и некоторых других крупных игроков в оборонной промышленности стран ЕС.

"Саботажная деятельность России в Европе создает угрозу для американских компаний за рубежом и потенциально внутри страны", – отмечается в бюллетене.

Напомним, что недавно было выяснено, что российский режим планировал осуществить серию террористических актов на борту пассажирских и грузовых самолетов, совершавших полеты из Европы в США и Канаду. Только случайность и небрежность россиян позволила предотвратить многие трагедии.

Как сообщалось ранее, на Западе в последнее время увеличивается количество диверсий на оборонных заводах и других объектах. К примеру, недавно в Берлине произошел пожар на заводе компании Diehl Metal Applications, где выпускаются системы ПВО IRIS/T. Эксперты не исключают, что его причиной стало умышленное повреждение оборудования.

30 августа в немецком Тройсдорфе прогремел взрыв на предприятии по производству взрывчатых веществ. В результате взрыва двое сотрудников получили серьезные ранения. Правоохранительные органы подозревают диверсию.

Как сообщал "Телеграф", российское правительство планировало убить гендиректора немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера в начале 2024 года. Но покушение удалось предотвратить. А в ночь на 29 апреля в Германии подожгли летний домик главы оборонного концерна Rheinmetall. Причиной поджога назвали поставки компанией оружия для ВСУ.