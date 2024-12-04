Украинское пиво с голым Путиным со скандалом сняли с продажи в Финляндии

Владелец магазина сказал, что больше не продаст ни одной банки

В финском городе Эспоо произошел скандал с украинским пивом под названием Putin Huilo. В магазине в одном из торговых центров Хельсинки продавалось пиво с необычной этикеткой. Правда, только неделю.

Об этом сообщает местная печать. На изображении – обнаженный Путин в шапке, с "размытыми интимными частями". Рядом — бывший президент России Дмитрий Медведев, сидящий на его коленях. Также можно заметить персонажа в костюме Чебурашки, похожего на Виктора Януковича, держащего табличку "Я законный! Я жив!".

Владелец магазина Тони Покела внезапно снял это пиво с продаж. Произошло это после звонка журналистов Helsingin Sanomat. По его словам, реализация Putin Huilo — "чистая ерунда". Покела подчеркнул, что пиво поступило только на прошлой неделе, и больше ни одна банка не будет продана.

Напиток поставляла компания Beverage Partners Finland, распространяющая украинские товары. Владелец магазина объяснил свое решение принципиальной позицией: бизнес не должен быть вовлечен в политические дискуссии. "Мы хотим сосредоточиться на профессиональном обслуживании клиентов без рекламных трюков", — заявил Покела изданию Helsingin Sanomat.

В то же время издание Postimees сообщает, что Putin Huilo не является эксклюзивным и новым в Финляндии и уже давно представлен в разных магазинах. Журналисты "Телеграфа" пытаются связаться с производителем, чтобы узнать его реакцию на новость. Ожидаем комментарий.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Чехии продают скульптуру голого путина для помощи Украине. Для аукциона скульптуру путина дополнили изображением лукашенко и представили под названием "Голые убийцы".