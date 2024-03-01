Попытались сохранить лицо: Песков прокомментировал слова Карлсона о "тупости" Путина

Он иностранец и просто не все понимает

Скандальные слова американского журналиста Такера Карлсона о том, что денацификация это "самая тупая вещь", которую он слышал от диктатора Владимира Путина, уже дошли до Кремля. Ведь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что американец многое не понимает, но – слушает.

Об этом пишет российский "Интерфакс". Он акцентирует внимание на иностранном происхождении Карлсона и его не понимании русской культуры и менталитета.

"Такер Карлсон американский журналист. У него свое мировоззрение. С очень многими вещами, которые есть у нас в стране, он категорически не согласен. Сам тот факт, что он брал интервью у Путина, не означает, что кто-то пытался его обратить в свою веру",- заметил Песков.

По его словам, никто не собирался склонить журналиста в какую-то сторону или убедить в чем-то.

"Чем он отличается выгодно от других — это своим желанием слушать разные точки зрения и доводить их до своих слушателей и зрителей", — сказал Песков.

По его мнению, несмотря на американского происхождение, журналист умеет слушать, хотя не все понимает. Именно этим он отличается от других западных журналистов.

Напомним, что в начале февраля американский пропагандист Такер Карлсон взял интервью у российского диктатора Владимира Путина. В нем много внимания уделяли войне с Украиной и собственной интерпретации исторических событий президентом РФ.

Ранее "Телеграф" писал, что в США прокомментировали ядерные угрозы Путина.