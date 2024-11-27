Несколько раз меняла фамилию и скрывает лицо в соцсетях: как выглядит "тайная" дочь Путина и где сейчас

Девушка внешне очень похожа на российского диктатора

Российский диктатор Владимир Путин тщательно скрывает свою личную жизнь от общественности, однако журналистам удалось узнать, что у него, помимо Алины Кабаевой, была еще одна любовница. Женщину зовут Светлана Кривоногих и она тайно родила президенту дочь.

"Телеграф" решил выяснить, где живет внебрачная дочь Путина и что о ней известно. Девушка старается избегать лишнего внимания и даже поменяла фамилию и отчество.

Как выглядит "тайная" дочь Путина и что о ней известно

В 2003 году Светлана Кривоногих, которой приписывают романтические отношения с Путиным, родила дочь Елизавету. В ее документах в графе "отец" стоял прочерк, но отчество девушки было Владимировна.

"Любовница" Путина Светлана Кривоногих

Впервые СМИ написали о взрослой внебрачной дочери российского диктатора Владимира путина четыре года назад. Журналисты тогда заинтересовались Светланой Кривоногих, которая прошла путь от уборщицы в магазине до мультимиллионерши, и выяснили, что у нее есть дочь.

Вероятная дочь Путина Елизавета

Девочку нашли в социальных сетях и обнаружили, что она как две капли воды похожа на Путина. После выхода расследования 17-летней Елизаветой заинтересовались и другие журналисты, поэтому она начала скрывать свое лицо в социальных сетях и "затаилась", чтобы избежать повышенного внимания.

Елизавета Кривоногих сменила фамилию и отчество

Но недавно появились новые подробности жизни 21-летней девушки. Журналисты "ТСН" узнали, что Елизавета сменила имя, отчество и фамилию, чтобы скрыть возможные родственные связи с президентом России.

"Тайная" дочь Путина скрывает лицо

Елизавета Кривоногих сначала была Луиза Розова Владимировна, а сейчас в российской "хакнутой" сети Sirena Travel ее зовут Луиза Руднова Олеговна. Журналисты выяснили, что Олег Руднов был близким другом Путина, на его имя раньше покупались квартиры для Алины Кабаевой.

Елизавета сменила имя на Луиза

Известно, что "тайная" дочь диктатора учится в Париже. Она сама сообщала, что получает образование в "Школе искусств и культурного менеджмента" (ICART). Согласно документам, Елизавета там действительно училась, но на третьем курсе, который пришелся на 2022-2023 год, когда началась война, у девушки возникли трудности.

Внебрачная дочь диктатора живет во Франции

Журналистам удалось пообщаться со студентами и руководителями учебного заведения, хотя преподаватели говорили, что не помнят Руднову, а некоторые вовсе отказались давать комментарии. Одна из студенток заявила, что была с Елизаветой на одном курсе в прошлом году, но они не были подругами, поэтому о ее успехах они ничего не знает. Удалось выяснить только то, что сейчас Луиза не учится в ICART.

Елизавета Кривоногих стала Луизой Рудновой

В Instagram есть несколько предполагаемых аккаунтов Елизаветы, но нет данных подтверждающих, что она их владелица. В одном из профилей есть несколько фотографий, на которых предполагаемая дочь Путина скрывает свое лицо. Там даже есть публикация, осуждающая войну в Украине. Хотя многие пользователи предполагают, что написанный текст — не ее рук дело.

Тайная дочь Путина училась в "Школе искусств и культурного менеджмента"

Другой аккаунт закрыт и в нем всего 6 публикаций. Но подписчиков, что на первой, что на второй странице более 5 тысяч человек.

Елизавета пытается скрывать возможную связь с президентом РФ

"Телеграф" писал ранее, как выглядел Путин, когда родился Зеленский. Диктатор тогда только начинал службу в КГБ.